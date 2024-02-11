Судьба Земли: Телескоп Webb показал будущее Солнечной системы На новых снимках, полученных космической обсерваторией, видно, во что превратится Солнце после своей "смерти" и какие планеты переживут потерю родительского светила. 10 февраля, 21:45 Обложка © Shutterstock

Вот как художник изобразил то, что прослеживается на недавних снимках телескопа James Webb в виде крохотных точек. Обсерватория запечатлела две маленькие звезды, вокруг которых вращаются крупные планеты. Удивительно видеть планеты, которые по размерам гораздо больше своих звёзд.

Планета, вращающаяся вокруг белого карлика, в представлении художника. Фото © Robert Lea / livescience.com

Дело в том, что в обоих случаях эти светила представляют собой так называемые белые карлики. На самом деле это не что иное, как бывшие ядра звёзд, которые когда-то были примерно такими, как наше Солнце. То есть это то, что остаётся после таких звёзд. И это то, что останется и после Солнца, по прогнозам, примерно через пять миллиардов лет или около того.

Что с такими "умирающими солнцами" происходит? Сначала они непомерно раздуваются и становятся красными гигантами. Меж тем ядра у них внутри, наоборот, очень сильно сжимаются. Почему? Потому что ядро любой звезды — это и есть её термоядерный реактор, а когда топливо в нём заканчивается, то прекращается и термоядерное "бурление" — и больше уже ничто не удерживает сжатие ядра под действием собственной гравитации. От этого сжатия оно чудовищно раскаляется, тем самым перегревает оболочку звезды и заставляет её увеличиваться в размерах. Между прочим, по мере разрастания она поглощает в себя ближайшие планеты. И астрономы совершенно уверены, что Меркурий и Венера точно смерть Солнца не переживут. А вполне вероятно, что и Земля вместе с Марсом тоже растворятся в перегретой солнечной мантии. В конце концов эта мантия просто сбрасывается со звезды навсегда, и остаётся одно ядро, которое сколлапсировало примерно до размеров, скажем, Луны. А может быть, и меньше.

Такие миниатюрные "звёздные останки" и показал недавно Webb. Конечно, белых карликов в космосе уже видели превеликое множество, но чтоб с планетами — очень редко. Один из этих двух белых карликов находится в южном созвездии Ворона в 35 световых годах от нас и при своих ничтожных размерах имеет массу более чем в половину Солнца. По мнению учёных, это солнце "умерло" приблизительно 780 миллионов лет назад. Так вот, его наблюдаемая планета находится от него в 11 раз дальше, чем Земля от Солнца, это немногим дальше Сатурна. Один оборот вокруг своего погибшего светила она делает примерно за 50 лет. И это тоже газовый гигант массой как минимум с Юпитер, а может, и в несколько раз "тяжелее".

Что касается второй системы, то там планета тоже примерно юпитерианских масштабов, только расположена она ещё дальше — примерно там, где у нас Плутон. Как мы уже поняли, только на таких расстояниях и можно пережить метаморфозы своей звезды. Соответственно, если в Солнечной системе через пять миллиардов лет ещё будет какая-либо жизнь, у неё будут шансы сохраниться только, видимо, на спутниках Юпитера и Сатурна.

Авторы Адель Романенкова