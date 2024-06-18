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18 июня, 17:57

Древнейшее в мире: В Испании нашли вино, которому может быть две тысячи лет

JAS: На юге Испании нашли старейшее в мире вино возрастом около две тысячи лет

Вход в римскую гробницу, где нашли старейшее в мире вино. Обложка © JAS

Вход в римскую гробницу, где нашли старейшее в мире вино. Обложка © JAS

На юге Испании нашли старейшее в мире вино возрастом около две тысячи лет. Об этом сообщает Journal of Archaeological Science (JAS).

По данным издания, древний алкоголь обнаружили в римской гробнице в районе города Кармона. Археологам удалось найти стеклянную урну, внутри неё находились кремированные останки человека, а также жидкость красного цвета, которую опознали как вино.

"Археохимическое исследование жидкости позволило признать ее древнейшим древним вином, сохранившимся в жидком состоянии", — указано в публикации.

При этом учёные отмечают, что профиль солей, которые содержатся в самом древнем вине, указывает на то, что изначально оно было белым. Однако в связи с химическими процессами, которые протекали в течение около двух тысяч лет, напиток изменил свой цвет.

Ранее сообщалось, что в Китае нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами. Предположительно, он принадлежит легендарному сыну первого императора Поднебесной — принцу Гао.

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Наталья Исакова
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