Древнейшее в мире: В Испании нашли вино, которому может быть две тысячи лет

На юге Испании нашли старейшее в мире вино возрастом около две тысячи лет. Об этом сообщает Journal of Archaeological Science (JAS).

По данным издания, древний алкоголь обнаружили в римской гробнице в районе города Кармона. Археологам удалось найти стеклянную урну, внутри неё находились кремированные останки человека, а также жидкость красного цвета, которую опознали как вино.

"Археохимическое исследование жидкости позволило признать ее древнейшим древним вином, сохранившимся в жидком состоянии", — указано в публикации.

При этом учёные отмечают, что профиль солей, которые содержатся в самом древнем вине, указывает на то, что изначально оно было белым. Однако в связи с химическими процессами, которые протекали в течение около двух тысяч лет, напиток изменил свой цвет.