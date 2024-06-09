В Китае найден огромный саркофаг с сокровищами, охраняемый терракотовой армией
Arkeonews: В гробнице императора Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами
В гробнице китайского императора Шихуанди нашли набитый сокровищами саркофаг, его массу оценивают в 16 тонн. Археологический портал Arkeonews предполагает, что находка могла принадлежать сыну легендарного правителя Поднебесной.
В своей новой работе изучающие гробницу императора исследователи написали о 16-тонном саркофаге с сокровищами, который мог принадлежать сыну Шихуанди — принцу Гао. Короб обнаружили на 16-метровой глубине. А в записях древнекитайского историка Сыма Цяня есть сведения о том, что Гао попросил своего брата отправить себя к отцу в загробную жизнь в этом саркофаге.
Внутрь гроба были сложены оружие, доспехи, нефритовые украшения, выполненные из серебра и золота фигурки верблюдов, посуда и 6000 монет из бронзы. Археологи допускают, что саркофаг всё же мог принадлежать не Гао, а одному из высокостатусных дворян или военачальников.
Цинь Шихуанди — первый император Китая, оставивший после себя знаменитую терракотовую армию — шесть тысяч выполненных в полный рост статуй воинов. Они охраняют гробницу своего правителя площадью в 56 квадратных метров, которая считается самым большим в мире мавзолеем. А ещё тут же был найден гигантских размеров дворец, сопоставимый с четвертью площади пекинского запрещённого города.
К слову, недавно Life.ru рассказывал об исследовании, которое предложило правдоподобный ответ на загадку "проклятия фараонов", якобы ставшего причиной гибели группы исследовавших гробницу египетского правителя Тутанхамона учёных. Версия о том, что потревожившие захоронение археологи были убиты колдовством, долгое время была единственной и не имела конкурентов. И всё же недавно была названа естественная причина преждевременных смертей исследователей — радиация.
Shutterstock / FOTODOM / DnDavis