В Китае найден огромный саркофаг с сокровищами, охраняемый терракотовой армией

В гробнице китайского императора Шихуанди нашли набитый сокровищами саркофаг, его массу оценивают в 16 тонн. Археологический портал Arkeonews предполагает, что находка могла принадлежать сыну легендарного правителя Поднебесной.

В своей новой работе изучающие гробницу императора исследователи написали о 16-тонном саркофаге с сокровищами, который мог принадлежать сыну Шихуанди — принцу Гао. Короб обнаружили на 16-метровой глубине. А в записях древнекитайского историка Сыма Цяня есть сведения о том, что Гао попросил своего брата отправить себя к отцу в загробную жизнь в этом саркофаге.

Внутрь гроба были сложены оружие, доспехи, нефритовые украшения, выполненные из серебра и золота фигурки верблюдов, посуда и 6000 монет из бронзы. Археологи допускают, что саркофаг всё же мог принадлежать не Гао, а одному из высокостатусных дворян или военачальников.

Цинь Шихуанди — первый император Китая, оставивший после себя знаменитую терракотовую армию — шесть тысяч выполненных в полный рост статуй воинов. Они охраняют гробницу своего правителя площадью в 56 квадратных метров, которая считается самым большим в мире мавзолеем. А ещё тут же был найден гигантских размеров дворец, сопоставимый с четвертью площади пекинского запрещённого города.