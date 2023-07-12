Праздник святых апостолов Петра и Павла: Что можно и ни в коем случае нельзя делать 12 июля Православные верующие ежегодно 12 июля (по новому стилю) отмечают День памяти святых апостолов Петра и Павла, двух первоверховных апостолов, ревностных учеников Иисуса, проповедников христианского учения, принявших мученическую смерть в I веке нашей эры. 11 июля, 21:01 День памяти святых апостолов Петра и Павла отмечается ежегодно 12 июля. В этот день они были казнены. Фрагмент картины Гвидо Рени "Апостол Пётр и апостол Павел" © Web Gallery of Art (WGA)

День Петра и Павла относится к непереходящим праздникам, то есть он всегда отмечается в определённое число месяца. Событию предшествует начавшийся в этом году 12 июня Петров пост, который готовит христиан к этому дню. Зачастую в церковной традиции праздниками становятся события, которые в мирском понимании скорее трагичны, а не радостны (например, усекновение главы Иоанна Предтечи). Вот и в эту дату, когда, по преданию, главные христианские апостолы, "учителя среди учителей", Пётр и Павел были казнены в Риме, отмечается день их памяти.

Жизнь и деяния святых апостолов Петра и Павла

Два столпа веры — первоверховные апостолы Пётр и Павел — были людьми с совершенно разными характерами и разного социального положения. Простой, не обременённый образованием, искренний и вспыльчивый Пётр был среди первых апостолов Иисуса Христа, его любимым учеником. Воинствующий фарисей Павел сначала находился в противоположном лагере среди гонителей христиан и встретился с уже воскресшим Спасителем. Эта встреча заставила Павла принять христианскую веру. Оба апостола стали неутомимыми и страстными проповедниками христианства, оба приняли мученическую смерть за свою веру в Риме. Пётр родился в Вифсаиде Галилейской в семье простого рыбака Ионы. Первоначальное носил имя Симон и был старшим братом апостола Андрея Первозванного. Братья зарабатывали на жизнь рыбной ловлей и, застав их за этим занятием, Иисус предложил рыбакам следовать за собой, сказав: "Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков" (Мф. 4:19). Андрей и Пётр стали первыми учениками Христа, войдя впоследствии в число двенадцати апостолов. Иисус дал Симону прозвище Кифа, что в переводе с арамейского означало "камень". Отсюда и имя Пётр, что на греческом тоже значит "камень" или "скала". Этим именем Христос подчёркивал твёрдость Симона в вере: "Я говорю тебе: ты — Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её." (Мф. 16:18–19). И Пётр оправдывал ожидания учителя, хотя впоследствии чуть было не стал вероотступником.

Иисус Христос воскресает в окружении святого Пьера, святого Павла и двух ангелов © Антонис Мор / Музей Конде

Пётр был свидетелем первых чудес, творимых Христом (Иисус даже воскресил его тёщу), участвовал в чудесной ловле рыбы, когда — после долгих безрезультатных попыток поймать хоть что-нибудь — по слову Христа сети рыбаков наполнились так, что стали рваться под тяжестью улова. В тот момент Пётр впервые признал во Христе Господа, ужаснулся и в священном, благоговейном страхе стал умолять Христа: "Выйди от меня, ибо я человек грешный". Вместе с учениками Иисуса Иоанном и Иаковом апостол Пётр был свидетелем Преображения Христа на горе Фавор и через некоторое время его страданий в Гефсиманском саду. Он стал единственным, кто бросился с оружием в руках защищать учителя, когда того пришли арестовывать, и даже отрубил мечом ухо одному из стражников. Присутствуя на Тайной вечере, Пётр заверял Иисуса, что никогда от него не отречётся. Он говорил это искренне, и всё же "Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от Меня" (Мф. 26:34, 35). Так и случилось, однако впоследствии Пётр искренне покаялся и был прощён Господом. После сошествия Святого Духа на апостолов те обрели чудесную способность говорить на разных языках и отправились проповедовать христианское учение в разных странах и землях. Пётр стал одним из самых успешных проповедников. В "Деяниях апостолов" описывается, как Пётр проповедовал с такой силой, что разом обращал ко Христу до пяти тысяч человек, исцелял больных и воскрешал умерших. Люди настолько почитали его, что выносили больных прямо на улицы, чтобы хотя бы тень апостола Петра осенила их — и этого часто хватало для исцеления.

Статуя Святого Петра на площади Святого Петра в Ватикане © Raffaele pagani / Wikipedia

Как и другие христианские проповедники, Пётр подвергался преследованию римских властей. Ирод Антипа заключил его в тюрьму, однако ангел помог святому освободиться из заточения. Проповедуя, исцеляя страждущих и даже воскрешая мёртвых, апостол наконец добрался до Рима. Было это во время гонения императора Нерона на первых христиан. Апостолу, обладавшему великой силой убеждения, удалось обратить в христианство двух жён Нерона, за что он навлёк на себя гнев императора. Нерон приказал заключить святого в темницу и потом казнить. Петра предупредили об опасности, и он поспешил покинуть столицу. Но, когда Пётр выходил из города, ему в видении явился Господь, входивший в Рим. "Quo vadis, Domine? — воскликнул апостол. — Камо грядеши, Господи?" — "Иду в Рим, — отвечал Христос, — чтобы вновь быть распятым". Устыдившись своей слабости, Пётр вернулся в город и был схвачен центурионами императора. Так как он не был римским гражданином, его ожидала позорная казнь на кресте. Единственное, о чём попросил святой, это распять его вниз головой, чтобы никто не мог сравнить его с Иисусом Христом. В тот же самый день, но ровно год спустя в Риме был казнён и апостол Павел. Он был римским гражданином, поэтому казнь была быстрой: ему отсекли голову.

Лекция о духовном смысле празднования памяти апостолов Петра и Павла от протоиерея Артемия Владимирова. Видео © YouTube / PravoslavieRu

До обращения его звали Савл. Он был из числа фарисеев, гонителей первых христиан. Однажды Савл, узнав, что в Дамаске появилась христианская община, отправился туда из Иерусалима с письмом от первосвященника. Вот как описано то, что произошло дальше, в 9-й главе "Деяний апостолов":

"Когда же он шёл и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: "Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?" — Он сказал: "Кто Ты, Господи?" — Господь же сказал: "Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна".

Рожном называлась длинная заострённая палка, которой погоняли волов. Тем самым Христос давал понять фарисею, что его старая вера бессильна против новой, христианской. Божественный свет ослепил Савла, и прозрел он только тогда, когда принял христианство. Уже в Дамаске Савл стал проповедовать в синагогах об Иисусе, на Кипре обратил ко Христу проконсула Сергия Павла, после чего сам стал именоваться Павлом. Он создал многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Проповедовал учение о спасении не делами, а верой и силой благодати и окончательно обособил христианское учение от иудаизма и иудействующих христиан. Был схвачен в Иерусалиме и доставлен в Рим, где по приговору суда обезглавлен 29 июня — в день, когда распяли апостола Петра.

Картина "Усекновение главы св. Павла" (1887) Энрике Симоне © Web Gallery of Art (WGA)

Символика святых Петра и Павла

На иконах облик святых Петра и Павла всегда узнаваем. Апостол Пётр изображается как мужчина с благообразными правильными чертами лица, слегка курчавыми волосами, лежащими ровными прядями. Осанка его полна достоинства, облик представляет собой человека рассудительного, спокойного, мужественного. У апостола Павла характерная борода, которая нередко красиво распадается отдельными прядями. Лоб у святого высокий, глаза довольно близко посажены, он имеет вид созерцательного, сосредоточенного человека.

Фрагмент картины Рубенса "Апостол Пётр". В его руках — ключи от Рая © Web Gallery of Art (WGA)

Ещё в IV веке появились изображения апостола Петра с ключами в руках. Этот атрибут связывают со словами Спасителя: "И дам тебе ключи от Царства Небесного" (Мф. 16:19). А Павел держит меч — здесь мы видим отражение традиции изображать святых с атрибутами их мученичества. Ещё один характерный атрибут апостола Павла — книга в руке, напоминающая о том, что он является автором 14 посланий, входящих в Новый Завет. Иногда на иконах апостолы держат в руках посох — символ земных странствий.

Храмы, возведённые в честь апостолов

Всего в мире насчитывается 1419 храмов, возведённых в честь святых апостолов Петра и Павла. В России самый известный собор в честь святых — Петропавловский (собор святых апостолов Петра и Павла) — православный храм в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости. Он был построен в 1712—1733 годах по проекту архитектора Доменико Трезини. В соборе находится усыпальница царской династии Романовых.

Петропавловская крепость и собор святых апостолов Петра и Павла — одна из визитных карточек Санкт-Петербурга. Фото © W. Bulach / Wikipedia

Что можно сделать в День Петра и Павла

Считается, что накануне следует тщательно убрать дом: встречать большой христианский праздник необходимо в чистоте. 12 июля, в День апостолов Петра и Павла, принято просить прощения у близких, навещать родных, проведывать могилы умерших родственников. И, конечно, в этот день стоит вспомнить о святых Павле и Петре, посетить храм или церковь. В некоторых регионах на День Петра и Павла принято поздравлять рыбаков, поскольку апостол Пётр издавна считался покровителем рыбного промысла и сам некогда был рыбаком. Хозяйки издревле готовили в этот день блюда из рыбы, а рыбаки молились святым и просили о хорошем улове. В прежние времена люди устраивали в этот день ярмарки и народные гулянья, затевали пир и приглашали малоимущих или тех, кто нуждался. Крёстные угощали своих крестников пшеничными пирогами. Также в эти дни люди старались хотя бы раз прокатиться на качелях. Этот ритуал, по мнению многих, приносил счастье и удачу.

Что категорически нельзя в День апостолов Петра и Павла

В народной традиции существует и ряд запретов, связанных с Днём святых Петра и Павла.

Нельзя работать в поле, огороде, да и вообще тяжёлый физический труд в этот день не допускается.

Праздничный день нельзя портить ссорами и выяснением отношений.

Нельзя шить, вязать и вышивать.

В некоторых регионах люди старались на Петра и Павла не купаться в водоёмах и даже к ним не подходить.

Как и в любой другой религиозный праздник, на Петра и Павла нельзя давать деньги в долг и просить взаймы.

В этот день запрещено злоупотреблять алкоголем, ругаться и громко кричать.

Не следует думать о плохом, завидовать другим людям.

Церковь не проводит обряд венчания на Петра и Павла.

Авторы Андрей Соколов