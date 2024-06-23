Православным объяснили, как вымолить из ада душу грешника Священники сообщили, что вызволить душу грешника из ада может регулярная молитва 23 июня, 08:23 Как вымолить душу покойника из ада. Обложка © freepik

Если есть предположение, что ваш родственник после смерти отправился в ад, то его душу можно вымолить перед Богом, но при условии, что при жизни человек был верующим. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на священников РПЦ.

Во-первых, молиться за грешника придётся регулярно и искренне. Не получится просто раз в год вспоминать об усопшем и для галочки зачитывать молитвенные тексты. Во-вторых, при жизни родственник должен был быть крещён, появляться в храмах и верить в Бога. В-третьих, следует у настоятеля храма узнать на исповеди, какая конкретно молитва подойдёт в вашем случае, ведь грехи, за которые душа попадает в ад, могут быть самыми разными.

При этом практически невозможно отмолить грешника, если на своём жизненном пути он всячески отвергал церковь, не признавал свои ошибки и не стремился к исправлению. Однако не будет лишним, если в своих молитвах вы всё же станете вспоминать этого человека.

Ранее Life.ru писал, что существует поверье: если человек умер с открытыми глазами, то он будет высматривать следующую жертву. Однако суеверия не имеют никакого отношения к православной церкви, заверили священнослужители.

Авторы Татьяна Миссуми