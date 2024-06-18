Священник развеял страшный миф о покойнике с открытыми глазами

Существует поверье: если человек умер с открытыми глазами, то он будет высматривать следующую жертву. Однако суеверия не имеют никакого отношения к Православной церкви.

"В нашем сознании открытые глаза ассоциируются со зрячестью, однако же, глядя на покойного человека, мы должны понимать, что он уже не может ничего увидеть или пожелать. Душа покинула его тело, а потому никаких "высматриваний" и "поисков следующего" быть не может", — приводит слова священника дзен-канал "Святые места".

По словам батюшки, после смерти душа покидает тело и уже никак умерший не сможет ни навредить, ни сделать ещё что-либо живым людям. Священнослужитель призвал верующих оставить эти предрассудки и довериться Богу.