Эксперт объяснил, почему цель похудеть на 15 кг за месяц только демотивирует вас Эксперт Южный: Многие перестают заниматься спортом из-за неоправданных ожиданий 1 июля, 08:55 Зачастую люди ждут невозможных результатов от тренировок и ощущают разочарование. Обложка © freepik.com / senivpetro

"Начну с понедельника" или "обязательно займусь спортом в новом году": каждый из нас хотя бы раз давал себе такое обещание. Однако, скорее всего, его не сдерживал. Всё дело, конечно, в отсутствии правильной мотивации. О том, какие ошибки совершают начинающие спортсмены и как грамотно ввести в свою жизнь привычку регулярно тренироваться, в беседе с Life рассказал сооснователь приложения ChallengeGo Константин Южный.

Не нашли тот спорт, который бы откликался

Ввести спорт в привычку не так-то просто: на её формирование потребуется от трёх месяцев. А если вы выбрали тот вид тренировок, который вам вообще не нравится, но вы ходите на них из необходимости, возможно, эта привычка займёт ещё больше времени. Чтобы облегчить себе и без того сложную задачу, лучше выбрать дисциплину по душе. Сегодня вы можете прийти на пробную тренировку в любой спортивный клуб, будь то йога, теннис, футбол или бокс. Так что пробуйте разные варианты, пока не найдёте тот, что поможет действительно полюбить спорт, советует Южный.

Не получаете удовольствие от процесса

Спорт приносит видимые результаты только тогда, когда вы занимаетесь им из личной мотивации и делаете это в удовольствие. Если вы будете повторять упражнения "потому что надо", ваши тренировки сразу станут скучными, а вы сами устанете от них куда больше. Не забывайте, что спорт — ещё и про психоэмоциональное состояние, поэтому правильный настрой во время тренировки очень важен и для работы над физической формой.

Ставите перед собой недостижимые цели

Похудеть на 15 килограммов за месяц или стать профессиональным бодибилдером за полгода — это не реалистично и не здорово. Бешеные сушки, экстремальные дефициты калорий и тренировки по восемь раз в неделю, конечно, могут дать вам результаты, но какой ценой? Здесь же и другая распространённая ошибка — ожидание быстрого результата при нереалистичных запросах и сроках. Не стоит гнаться за определённым весом, параметрами или картинкой модели из журнала, ведь они не равны красивому и здоровому телу.

Лучше начинать с малого и чего-то простого. Если вы никогда не бегали, то не рвитесь на марафон, а займитесь ходьбой, чтобы подготовить базу. Ещё лучше, если вы сможете привлечь к таким тренировкам друзей и знакомых. Соревновательный дух поможет сохранить мотивацию и достичь желаемого результата. Константин Южный Сооснователь приложения ChallengeGo

Чтобы научиться видеть результат, эксперт советует следить за тем, как развиваются лично ваши сила и выносливость во время тренировок. Не нужно равняться на кого-то, чтобы отслеживать прогресс, ведь всё очень индивидуально. Ведите собственный дневник с результатами и делайте промежуточные фотографии для наглядности.

Качество тренировок и удовольствие от них зависят и от того, как вы относитесь к своему телу. Если вы видите в нём только недостатки и пытаетесь слепить какой-то мнимый идеал, то и эффекта от всех тренировок вы не увидите, а скорее даже навредите себе. Организм человека способен на многое, но, чтобы он работал исправно, нужно к нему прислушиваться: давать своевременный отдых, не ставить себе жёстких рамок и не игнорировать травмы. Тогда спорт станет действительно приятным занятием, а сделать его любимой привычкой будет значительно проще, заключил собеседник Life.ru.

Ранее Life рассказал, к каким страшным последствиям приводят интенсивные тренировки в спортивном зале после вечеринки. В ряде случаев попытки перекрыть вред, нанесённый организму ранее выпитым алкоголем, могут стоить человеку даже жизни.

Авторы Андрей Горяничев