До 1000 килокалорий за час: Назван самый энергозатратный вид спорта, но есть нюанс

Сквош — это тот вид спорта, который позволяет сбросить до 1000 килокалорий за час занятия. Кроме того, он обеспечивает человеку хорошую тренировку верхней и нижней частей тела.

"Сквош обеспечивает отличную тренировку сердечно-сосудистой системы. Игроки могут тратить примерно 600–1000 килокалорий за каждый час игры в зависимости от выбранной системы подсчёта очков. Этот вид спорта также обеспечивает хорошую тренировку верхней и нижней частей тела за счёт нагрузки на ноги при перемещениях по корту, на руки и туловище при осуществлении ударов ракеткой", — пояснил RuNews24 завкафедрой спортивного маркетинга факультета индустрии спорта Университета "Синергия", к.э.н., доцент Андрей Малыгин.

По его мнению, сквош — самый здоровый вид спорта. Он напомнил, что ряд знаменитостей, включая Хью Джекмана, Шона Коннери, Тома Круза, Мишель Пфайффер, Эдди Мёрфи, принца Монако Альберта, выбирают для себя именно его. Но есть нюанс: сквош может вызвать сердечную аритмию, опасную для жизни. Поэтому пожилым людям лучше выбрать что-нибудь другое.