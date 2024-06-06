Опрос показал, сколько россиян занимаются фитнесом, а сколько предпочитают "лёж лёжа"

Более половины россиян (62%) занимается фитнесом регулярно — по часу три раза в неделю. Такие данные в ходе опроса получила сеть фитнес-клубов DDX Fitness, с результатами исследования ознакомился Life.ru.

Как выяснилось, 22% участников исследования занимаются фитнесом по полчаса-час через день, 8% — столько же по времени, но ежедневно. Ещё 5% респондентов — по часу-полтора на выходных или когда могут, а 4% — по 40–45 минут несколько раз в месяц. Вместе с тем 1% соотечественников рассказали, что предпочитают другой вид физической активности. Так, больше трети (36%) заявили, что много гуляют. Ещё 10% постоянно что-то делают по дому, а 8% вместо фитнеса бегают, 4% — практикуют йогу. Примечательно, что 13% россиян предпочитают "лёж лежа", то есть вообще не занимаются спортом.

Что касается фитнес-зала, то треть (34%) опрошенных признались, что посещают его для того, чтобы улучшить форму, а 29% — создать тело мечты. Ещё 20% россиян таким образом стараются быть активнее, а 10% — избавляются от стресса. У 4% респондентов цель — привести себя в порядок к лету, свадьбе или другому важному событию, у 3% — накачать мышцы на радость девушкам или сделать живот плоским, а бёдра упругими для комплиментов от парней.

Большинство (70%) соотечественников занимается фитнесом со средней интенсивностью, уважая своё тело, почти треть (29%) — тренируются до изнеможения, а 2% выбирают лайт-версию, делая ставку на правильное питание. Таким образом, у 21% на фитнес уходит больше 100 суток в год, у 17% — меньше 100, у 8% — свыше 200, у 3% — 300 и более.