Опрос показал, какие виды спорта чаще всего выбирают россиянки

Наибольшей популярностью из всех видов спорта среди россиянок пользуется йога. Ею занимаются 25% женщин, как показывает исследование Regions Development. Представительницы слабого пола увлекаются даже бильярдом, компьютерным спортом, фехтованием и автогонкам. Результаты опроса приводит "Газета.Ru".

78% участниц опроса заявили, что занятия спортом не чужды для них, и только 22% признались, что не занимаются им вообще. При этом женщины стараются давать себе физические нагрузки почаще. Таким образом, 34% опрошенных тренируются 2-3 раза в неделю, а ещё 17% — 4 раза в неделю и чаще.

Однако 27% респонденток рассказали, что занимаются не чаще раза в неделю, а 14% сообщили о тренировках 1-3 раза в месяц. Ещё 8% отметили, что предпочитают заниматься спортом в зависимости от настроения.

Наибольшую популярность у россиянок имеет йога и похожие виды физической активности (пилатес, калланетика, стретчинг). В сумме им отдали свой голос 25% участниц опроса. На второй строчке идёт фитнес (аэробика, шейпинг, джампинг), который предпочли 20% женщин. Третье место по популярности заняла лёгкая атлетика с 14% голосов (бег, ходьба, прыжки, метание диска).

Также женщины упоминали другие виды физической активности: танцы (13%), боевые искусства (10%), водные виды спорта (8%), игровые виды спорта (4%), силовой спорт (3%), лыжный спорт (2%), стрельба (1%). Реже называли бильярд, альпинизм, киберспорт, фехтование, автоспорт, биатлон и греблю.