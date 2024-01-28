Тренер назвал виды спорта, которые стоит избегать при сколиозе

Сколиоз — это состояние, когда позвоночник искривляется, а иногда и скручивается, при этом нарушается осанка. Плавание в бассейне может быть полезным для спины, но при наличии данного недуга такой вид активности только усугубляет состояние организма. Об этом рассказал тренер и реабилитолог Евгений Бабыдов.

"Сколиотическая болезнь — сложное многофакторное состояние. Если в организме заложено, что она разовьётся, то сделать с этим ничего нельзя. Можно замедлить её прогрессирование у ребёнка специальными тренировками. Улучшение эргономики рабочего места, подбор правильного рюкзака, контроль позы ребёнка сидя и стоя помогают предотвратить асимметричную осанку, но не сколиоз — это принципиально разные состояния", — подчеркнул Бабыдов в беседе с "Газетой.ru".

По словам тренера, развитие сколиоза можно замедлить, если с детства отслеживать, не появились ли у ребёнка первые признаки заболевания. Бабыдов рекомендует не заниматься плаванием без присмотра тренеров или врачей, которые проводят сначала необходимую диагностику, включая рентген, и помогают выбрать подходящую секцию спорта.

По словам специалиста, некоторые стили плавания дают асимметричную нагрузку, что может усугубить состояние осанки и скрученность позвонков. Детям со сколиозом не рекомендуется заниматься спортом с асимметричной нагрузкой, пока они не пройдут курсы коррекционных упражнений. Это касается таких видов спорта, как бокс, бадминтон, теннис, фехтование и гимнастика, которая способствует растяжению связок, подытожил Бабыдов.