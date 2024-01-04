Как отличить боль в пояснице из-за остеохондроза от проблем с почками: 3 симптома
Терапевт Чиркова: Остеохондроз и воспаление почек могут вызвать боли в пояснице
Боли в спине могут стать последствием развития остеохондроза позвоночника или миозита — воспаления мышц. Терапевт Ольга Чиркова объяснила, что неприятные ощущения в пояснице могут появиться из-за воспаления почек и мочевыводящих путей, проблем в женской половой сфере, остеопороза или возникновения опухоли.
"Точный диагноз может поставить только врач, но для себя надо знать, что боль из-за проблем с позвоночником или мышцами обычно бывает связана со сменой позы и движением. При заболеваниях внутренних органов боль постоянная, может отдавать в живот и в пах, а также сопровождаться повышением температуры, ознобом и тошнотой", — подчеркнула врач в беседе с NEWS.ru.
По словам Чирковой, при длительной и сильной боли нужно обращаться за помощью к медикам. Специалисты проведут обследование, найдут источник болевых ощущений и назначат соответствующее лечение.
А ранее фитнес-тренер рассказала о способах избавления от боли в спине. По словам специалиста, нужно делать ряд упражнений на расслабление, используя пакет крупы весом до килограмма. Если всегда только закачивать мышцы спины, можно лишь усугубить состояние.
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