Реабилитолог назвала самый бесполезный способ лечения боли в спине

При болях в спине не стоит ограничиваться домашним лечением, посоветовала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" физический реабилитолог София Агапова. Это касается и нанесения мазей, ведь они работают только на поверхности — вне зависимости от того, обезболивающие они, разогревающие, охлаждающие или противовоспалительные.

Эти препараты справляются с прямой задачей — уменьшить боль и воспаление, но не источник недомогания. Например, нередко причиной боли в пояснице является фасет-синдром, когда суставы позвоночника воспаляются и подвергаются изменениям. Это может происходить, когда спина зажата, а позвонки не двигаются свободно.

"Если такую спину мазать мазью, человеку станет легче, но ненадолго, только пока компоненты лекарства подавляют боль. Так происходит, потому что для самого сустава ничего не изменилось: он по-прежнему перегружен и заставит страдать своего владельца", — заявила Агапова.

К каждой подобной ситуации нужно подходить индивидуально, сообщила эксперт. Часто с такими проблемами можно справиться методами физической реабилитации в сочетании с современными препаратами.