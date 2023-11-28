Регион

Уведомления отключены

28 ноября, 02:24

Реабилитолог назвала самый бесполезный способ лечения боли в спине

Реабилитолог Агапова: Мази не помогут вылечить истинную причину боли в спине

При болях в спине не стоит ограничиваться домашним лечением, посоветовала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" физический реабилитолог София Агапова. Это касается и нанесения мазей, ведь они работают только на поверхности — вне зависимости от того, обезболивающие они, разогревающие, охлаждающие или противовоспалительные.

Эти препараты справляются с прямой задачей — уменьшить боль и воспаление, но не источник недомогания. Например, нередко причиной боли в пояснице является фасет-синдром, когда суставы позвоночника воспаляются и подвергаются изменениям. Это может происходить, когда спина зажата, а позвонки не двигаются свободно.

"Если такую спину мазать мазью, человеку станет легче, но ненадолго, только пока компоненты лекарства подавляют боль. Так происходит, потому что для самого сустава ничего не изменилось: он по-прежнему перегружен и заставит страдать своего владельца", — заявила Агапова.

К каждой подобной ситуации нужно подходить индивидуально, сообщила эксперт. Часто с такими проблемами можно справиться методами физической реабилитации в сочетании с современными препаратами.

Ортопед раскрыла, какая угроза скрывается за повседневным аксессуаром миллионов россиян

Ортопед раскрыла, какая угроза скрывается за повседневным аксессуаром миллионов россиян

Ранее врач предупредил, что ноющая боль в спине может быть симптомом различных опасных заболеваний, а долгое игнорирование неприятных ощущений усугубляет ситуацию, заставляя болезнь лишь прогрессировать.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров