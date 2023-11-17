Ортопед раскрыла, какая угроза скрывается за повседневным аксессуаром миллионов россиян

Из-за тяжёлых сумок может развиться патология позвоночника, а именно — его искривление, рассказала травматолог-ортопед Дарья Черемисова. Она отметила, что основной фактор риска заключается в неправильном распределении веса на плечи.

"Если ваша сумка слишком тяжёлая или рюкзак имеет большой вес, а вы носите его на одном плече, это приводит к тому, что нагрузка на опорно-двигательную систему распределяется неравномерно. Основной вес давит только на одну сторону позвоночника, из-за чего вам приходится несколько изгибаться, чтобы перераспределить нагрузку", — объяснила она "Газете.Ru".

Ещё один фактор риска развития проблем со спиной — необходимость сводить плечи, чтобы не упасть. Черемисова отметила, что если вес рюкзака превышает пять килограммов, то опасность травмы межпозвонковых дисков становится больше.

Также, по словам медика, поднимая сумку одной рукой или нося её на одном плече, мышцы нагружаются неравномерно. Если это происходит в течение долгого времени, то становится причиной мышечного перенапряжения и ослабления ряда мышц тела. Однако если вы вынуждены переносить тяжёлые вещи в сумке, то периодически нужно перевешивать её с плеча на плечо, чтобы наладить баланс.

Медик посоветовала отказаться от ношения тяжестей, чтобы предотвратить патологии позвоночника. По её словам, для профилактики болей можно ходить на массаж, чтобы снять мышечное напряжение, восстановить кровоток и правильное функционирование опорно-двигательной системы.