Ортопед перечислил родителям три правила, как уберечь школьника от сколиоза

Школьный возраст время активного прогрессирования сколиоза и появления проблем с осанкой. Как сохранить прямую спину и избежать заболеваний опорно-двигательного аппарата, Лайфу рассказал врач высшей категории, ортопед, основатель медицинского центра "Кипарис" и сети оздоровительных центров "Кипарис+" Павел Семиченков.

Ортопед, основатель медицинского центра "Кипарис" и сети оздоровительных центров "Кипарис+" Павел Семиченков. Фото предоставлено Лайфу

Три ступени на пути к здоровой осанке

Научить ребёнка правильно сидеть за столом с помощью постоянных замечаний и понуканий практически невозможно. Малыш всё равно через какое-то время забудет о ваших предостережениях. Для формирования правильной осанки Семиченков рекомендует придерживаться так называемого правила "трёх ступеней".

1-я ступень. Для того чтобы сидеть за столом ровно, локти ребёнка должны лежать на столе. В этом случае плечи работают как распорки-стабилизаторы, которые не позволяют заваливаться и сутулиться. Так тело малыша не сможет перекашиваться.

2-я ступень. Для того чтобы ребёнок мог комфортно работать, он должен обязательно положить тетрадь в центре стола. Иначе ему придётся свешивать локти во время письма и менять положение тела.

3-я ступень. На столе во время письма должно быть свободное пространство. Необходимо убрать всё лишнее и правильно организовать рабочее место. Книга может быть расположена на подставке напротив глаз ребёнка на краю стола.

А профилактика сколиоза у детей школьного возраста должна начинаться с правильного подбора стола и стула для ежедневных занятий. Первым делом ортопед рекомендует выбрать высоту стула: при посадке бёдра ребёнка должны уверенно лежать на стуле, а стопы плотно упираться в пол.

"В случае если стопы плохо упираются в стол — он чересчур высокий. Если бёдра ребёнка постоянно приподнимаются при сидении, значит, стул слишком низкий для его роста. Как только стул подобран, можно переходить к выбору стола для ребёнка. Принято считать, что при правильном выборе и регулировке стула плоскость стола должна быть на два-три пальца ниже нижнего края грудины", — отметил врач.

Также ещё один необходимый пункт профилактики сколиоза — больше движения. Для этого в течение урока можно устраивать небольшие перерывы для элементарных физических упражнений под руководством учителя. Это позволит снять излишнюю нагрузку со спины, а также размять основные группы мышц. Также детям не стоит забывать о подвижных уличных играх на свежем воздухе.