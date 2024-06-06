Названы категории людей, которым противопоказан бег, а также важные правила для остальных

Заниматься бегом полезно, но далеко не всем. Есть ряд противопоказаний, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с опорно-двигательной системой, а также с лёгкими, предупредил РИАМО старший инструктор-методист Кирилл Антонов.

"Людям с серьёзными проблемами сердца, такими как нестабильная стенокардия, сердечная недостаточность или недавний инфаркт, может быть противопоказан бег без предварительной консультации с кардиологом. А у людей с остеоартрозом, артритом или другими хроническими заболеваниями суставов и костей бег может усугубить состояние и вызвать дополнительные травмы", — сообщил специалист отделения восстановительной медицины АО "Медицина".

По его словам, люди с астмой или хронической обструктивной болезнью лёгких должны обсудить с врачом планы на подобные занятия. А имеющим проблемы со слухом или зрением может быть сложно реагировать на окружающую обстановку, поэтому они рискуют получить травму. Также во время занятий важно прислушиваться к телу, и, если появляются какие-то неприятные ощущения, лучше показаться с этим врачу, добавил Антонов.

В свою очередь о пользе бега рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина. По её словам, такой спорт помогает улучшить работу сердца.

"При аэробных нагрузках человек выполняет физические упражнения низкой интенсивности, а к мышцам обеспечивается большой приток богатой кислородом крови, из которой они берут энергию для работы. При беге сердце бьётся чаще, а значит, оно активнее перекачивает кровь по организму и снабжает клетки кислородом. Это тренирует сердечно-сосудистую систему, поэтому аэробные нагрузки называют кардио именно из-за пользы для сердца", — пояснила Уланкина в беседе с RT.

Она посоветовала придерживаться правильной техники, чтобы избежать травм: не нужно бегать по твёрдой и неровной поверхности для сохранения лодыжек и коленных чашечек. Воздержаться от бега стоит людям с большим весом, чтобы не увеличивать нагрузку на костную ткань. В остальном такие занятия хороши для укрепления скелетной системы, предотвращения остеопороза и подобных заболеваний.

Также бег помогает справиться с плохими эмоциями, стрессом и беспокойством. Благодаря "гормонам счастья", которые вырабатываются во время занятий, улучшается настроение, повышается самооценка. Кроме того, люди, которые занимаются бегом, лучше спят.

Важно соблюдать некоторые правила. В частности, выбирать кроссовки с хорошей амортизацией и стелькой, которая поддерживает стопу. Для начинающих подойдут небольшие дистанции с постепенным увеличением нагрузки. Оптимальным будет выход на пробежку три-четыре раза в неделю. Перед этим нужно размяться для разогрева мышц, а после — провести разминку и растяжку, чтобы избежать мышечных болей. Кроме того, необходимо давать телу отдыхать, чтобы успевать восстановиться.