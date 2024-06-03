Травматолог объяснил, почему в спортзале лучше выбрать большее количество повторений, чем большие веса Врач Семиченков: Большой вес на тренажёрах может привести к микронадрывам связок 3 июня, 10:47 Большой вес на тренажёрах может привести к микронадрывам связок. Обложка © Freepik.com

Быть спортивным — значит быть здоровым. Речь, конечно, не идёт о спорте больших достижений, который зачастую приводит к чрезмерному износу тех или иных жизненно важных систем организма. Для укрепления здоровья предназначена физкультура, и в этом контексте важно обратить внимание на здоровье суставов. Об этом Life.ru и рассказал врач высшей категории, ортопед, травматолог, основатель медицинского центра "Кипарис" Павел Семиченков.

При занятиях в спортзале с отягощениями врач настоятельно рекомендует соблюдать правильную технику поднятия тяжести, а также работы на тренажёрах. Предпочтительно выбирать малые веса, но делать большее количество повторений.

Важный момент: при наборе мышечной массы многие спортсмены предпочитают поднимать большие веса, в результате чего неизбежно страдает техника выполнения упражнения. Это абсолютно недопустимо, так как такой подход может привести к нарушению целостности сустава, микронадрывам связок. Поэтому рабочий вес нужно наращивать постепенно и медленно. Так ваш опорно-двигательный аппарат и мышцы постепенно будут привыкать к новым нагрузкам. Павел Семиченков Врач высшей категории, ортопед, травматолог, основатель медицинского центра "Кипарис"

В случае если у вас есть тенденция к уплощению свода стопы или какие-то элементы вальгусной деформации, для занятий спортом необходимо правильно подобрать обувь. У пары для тренинга обязательно должна быть амортизирующая подошва, подчёркивает ортопед. Если вы занимаетесь бегом, желательно подобрать анатомическую индивидуальную стельку.

Даже при занятиях простым оздоровительным бегом чрезвычайно важно вместе с тренером выставить технику с правильным перекатом стопы и положением траектории бедра. В противном случае стопа и колено будут идти на излом, и, соответственно, суставы будут подвергаться травматизации.

Также врач советует осторожно относиться к запредельным спортивным нагрузкам людям с диспластическим строением. Они обычно очень гибки от рождения, но их слабым местом являются суставы, которые не имеют достаточной анатомической стабилизации. Роль стабилизаторов в данном случае выполняют именно мышцы. В случае если мышцы хорошо развиты и работают правильно, суставы остаются стабильными — и каких-либо проблем не возникает. Но если мышцы слабые, то существует риск повышенной травматизации.

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Авторы Андрей Горяничев