"Хорошо пошло": Костомаров показал пример россиянам перед купальным сезоном

Перенёсший ампутацию фигурист Роман Костомаров поделился с фанатами мотивирующим видеороликом из спортзала. На записи олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду завершает интенсивную тренировку на велотренажёре.

На дисплее указано, что тренировка спортсмена длится почти 50 минут. За это время он преодолел свыше 20 километров виртуального пути и сжёг более 400 килокалорий.

Роман Костомаров показал интенсивную тренировку в протезах на велотренажёре. Видео © Telegram / Роман Костомаров