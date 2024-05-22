"Хорошо пошло": Костомаров показал пример россиянам перед купальным сезоном
Роман Костомаров показал интенсивную тренировку в протезах на велотренажёре
Перенёсший ампутацию фигурист Роман Костомаров поделился с фанатами мотивирующим видеороликом из спортзала. На записи олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду завершает интенсивную тренировку на велотренажёре.
На дисплее указано, что тренировка спортсмена длится почти 50 минут. За это время он преодолел свыше 20 километров виртуального пути и сжёг более 400 килокалорий.
Роман Костомаров показал интенсивную тренировку в протезах на велотренажёре. Видео © Telegram / Роман Костомаров
"Что я улыбаюсь? Не понимаю… Может, финиш через 10 минут? Хорошо сегодня пошло", — подписал ролик спортсмен.
Потерянные в результате тяжёлой болезни конечности не стали для Костомарова препятствием к освоению новых видов спорта. Так, недавно фигурист испытал свои способности на горнолыжном склоне, а до этого спортсмену покорился флайборд.
Telegram / Роман Костомаров