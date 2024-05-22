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22 мая, 20:41

"Хорошо пошло": Костомаров показал пример россиянам перед купальным сезоном

Роман Костомаров показал интенсивную тренировку в протезах на велотренажёре

Перенёсший ампутацию фигурист Роман Костомаров поделился с фанатами мотивирующим видеороликом из спортзала. На записи олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду завершает интенсивную тренировку на велотренажёре.

На дисплее указано, что тренировка спортсмена длится почти 50 минут. За это время он преодолел свыше 20 километров виртуального пути и сжёг более 400 килокалорий.

Роман Костомаров показал интенсивную тренировку в протезах на велотренажёре. Видео © Telegram / Роман Костомаров

"Что я улыбаюсь? Не понимаю… Может, финиш через 10 минут? Хорошо сегодня пошло", — подписал ролик спортсмен.

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Потерянные в результате тяжёлой болезни конечности не стали для Костомарова препятствием к освоению новых видов спорта. Так, недавно фигурист испытал свои способности на горнолыжном склоне, а до этого спортсмену покорился флайборд.

Обложка ©

Telegram / Роман Костомаров

Илья Пушкарев
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