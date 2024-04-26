Режиссёр Андреасян снимет "чемпионский" фильм о фигуристе Костомарове
Сарик Андреасян и Роман Костомаров. Обложка © Telegram / Сарик Андреасян
Режиссёр Сарик Андреасян сообщил, что снимет художественный фильм о фигуристе Романе Костомарове. Он назвал большой честью то, что олимпийский чемпион доверил ему съёмки киноленты о собственной жизни, творческом пути и преодолении трудностей.
"Уверен, что у нас получится великолепное "чемпионское" кино при непосредственном участии Романа и его близких", — написал Андреасян в телеграм-канале.
Режиссёр отметил, что он, как и вся наша страна, следил за ситуацией, в которой оказался Костомаров, и эта история тронула его до глубины души. Андреасян также признался, что плакал от восхищения силой духа спортсмена.
Напомним, в 2023 году Костомаров попал в больницу с пневмонией, после чего у него развился сепсис, который привёл к ампутации стоп и кистей. Потеряв конечности, олимпийский чемпион не сдался и теперь регулярно показывает, как с протезами живёт полноценной жизнью. Он бегает, плавает, чеканит футбольный мяч и даже катается на льду, а в марте встал на сноуборд. Костомаров признался, что после ампутации сын называет его Робот-3000.