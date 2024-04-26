Режиссёр Андреасян снимет "чемпионский" фильм о фигуристе Костомарове

Режиссёр Сарик Андреасян сообщил, что снимет художественный фильм о фигуристе Романе Костомарове. Он назвал большой честью то, что олимпийский чемпион доверил ему съёмки киноленты о собственной жизни, творческом пути и преодолении трудностей.

"Уверен, что у нас получится великолепное "чемпионское" кино при непосредственном участии Романа и его близких", — написал Андреасян в телеграм-канале.

Режиссёр отметил, что он, как и вся наша страна, следил за ситуацией, в которой оказался Костомаров, и эта история тронула его до глубины души. Андреасян также признался, что плакал от восхищения силой духа спортсмена.