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26 апреля, 09:30

Режиссёр Андреасян снимет "чемпионский" фильм о фигуристе Костомарове

Сарик Андреасян и Роман Костомаров. Обложка © Telegram / Сарик Андреасян

Сарик Андреасян и Роман Костомаров. Обложка © Telegram / Сарик Андреасян

Режиссёр Сарик Андреасян сообщил, что снимет художественный фильм о фигуристе Романе Костомарове. Он назвал большой честью то, что олимпийский чемпион доверил ему съёмки киноленты о собственной жизни, творческом пути и преодолении трудностей.

"Уверен, что у нас получится великолепное "чемпионское" кино при непосредственном участии Романа и его близких", — написал Андреасян в телеграм-канале.

Режиссёр отметил, что он, как и вся наша страна, следил за ситуацией, в которой оказался Костомаров, и эта история тронула его до глубины души. Андреасян также признался, что плакал от восхищения силой духа спортсмена.

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Напомним, в 2023 году Костомаров попал в больницу с пневмонией, после чего у него развился сепсис, который привёл к ампутации стоп и кистей. Потеряв конечности, олимпийский чемпион не сдался и теперь регулярно показывает, как с протезами живёт полноценной жизнью. Он бегает, плавает, чеканит футбольный мяч и даже катается на льду, а в марте встал на сноуборд. Костомаров признался, что после ампутации сын называет его Робот-3000.

Наталья Исакова
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