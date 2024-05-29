Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 01:38

Не забывайте о разминке: Будущим бегунам назвали правила подготовки тела к нагрузкам

Фитнес-тренер Пахомов: Готовиться к бегу нужно двухчасовыми прогулками

Новичкам необходимо ежедневно гулять по 1–2 часа в течение месяца, чтобы настроить организм, прежде чем переходить к лёгкому бегу, рассказал РИАМО фитнес-тренер Станислав Пахомов.

"Такой подход поможет вам избежать переутомления, сохранить высокий уровень мотивации и насладиться процессом кардиотренировок", — пояснил эксперт.

По словам Пахомова, необходимо прислушиваться к сигналам своего тела, ведь это один из важных аспектов занятия спортом. Если во время бега человек чувствует боль и сильную усталость, это нельзя игнорировать. Необходимо снизить темп, чтобы временно восстановиться.

Тренер также порекомендовал не забывать о разминке, чтобы разогреть мышцы, суставы, сделав их эластичнее. Достаточно 7–10 минут, чтобы избежать в дальнейшем травм стоп, позвоночника и коленных суставов.

Россиянам объяснили, сможет ли домашняя активность заменить фитнес-тренировки
Россиянам объяснили, сможет ли домашняя активность заменить фитнес-тренировки

Ранее фитнес-тренер рассказал, что для подготовки к тренировкам нужно подобрать обувь, правильно поставить технику бега и выбрать правильные маршруты, потому что асфальт, например, увеличивает нагрузку на суставы.

Обложка ©

Unsplash / Jakob Owens

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Физкультура
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров