Не забывайте о разминке: Будущим бегунам назвали правила подготовки тела к нагрузкам
Фитнес-тренер Пахомов: Готовиться к бегу нужно двухчасовыми прогулками
Новичкам необходимо ежедневно гулять по 1–2 часа в течение месяца, чтобы настроить организм, прежде чем переходить к лёгкому бегу, рассказал РИАМО фитнес-тренер Станислав Пахомов.
"Такой подход поможет вам избежать переутомления, сохранить высокий уровень мотивации и насладиться процессом кардиотренировок", — пояснил эксперт.
По словам Пахомова, необходимо прислушиваться к сигналам своего тела, ведь это один из важных аспектов занятия спортом. Если во время бега человек чувствует боль и сильную усталость, это нельзя игнорировать. Необходимо снизить темп, чтобы временно восстановиться.
Тренер также порекомендовал не забывать о разминке, чтобы разогреть мышцы, суставы, сделав их эластичнее. Достаточно 7–10 минут, чтобы избежать в дальнейшем травм стоп, позвоночника и коленных суставов.
Ранее фитнес-тренер рассказал, что для подготовки к тренировкам нужно подобрать обувь, правильно поставить технику бега и выбрать правильные маршруты, потому что асфальт, например, увеличивает нагрузку на суставы.
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