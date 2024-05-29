Не забывайте о разминке: Будущим бегунам назвали правила подготовки тела к нагрузкам

Новичкам необходимо ежедневно гулять по 1–2 часа в течение месяца, чтобы настроить организм, прежде чем переходить к лёгкому бегу, рассказал РИАМО фитнес-тренер Станислав Пахомов.

"Такой подход поможет вам избежать переутомления, сохранить высокий уровень мотивации и насладиться процессом кардиотренировок", — пояснил эксперт.

По словам Пахомова, необходимо прислушиваться к сигналам своего тела, ведь это один из важных аспектов занятия спортом. Если во время бега человек чувствует боль и сильную усталость, это нельзя игнорировать. Необходимо снизить темп, чтобы временно восстановиться.

Тренер также порекомендовал не забывать о разминке, чтобы разогреть мышцы, суставы, сделав их эластичнее. Достаточно 7–10 минут, чтобы избежать в дальнейшем травм стоп, позвоночника и коленных суставов.