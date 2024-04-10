Фитнес-тренер рассказал начинающим бегунам о главных рисках тренировок

Начинающие спортсмены нуждаются в поддержке наставника, так как есть риск заработать проблемы со здоровьем. Об этом рассказал фитнес-тренер и физиолог Никита Скрипник. Кроме того, чтобы подготовиться к тренировкам, нужно подобрать обувь, правильно поставить технику бега и выбрать правильные маршруты, потому что асфальт, например, увеличивает нагрузку на суставы.

"Новоявленным бегунам важно обратиться к специалисту, который расскажет, как правильно бегать, и поможет адаптироваться к физическим нагрузкам. Бег имеет большое количество ограничений, а неправильное начало может привести к появлению травм. Чаще всего страдают коленные суставы, голеностопы, поясничный отдел позвоночника", — добавил эксперт в диалоге с "Вечерней Москвой".

По мнению специалиста, особенно важно учитывать состояние организма человека, в частности связку сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Если имеются какие-то противопоказания, то необходимо быть гораздо внимательнее к своему состоянию во время тренировок. Для "слежки" за своим здоровьем Скрипник рекомендует "приобрести гаджет, который поможет во время бега в режиме реального времени отслеживать пульс" (свыше 140 ударов в минуту — нежелательный показатель для новичков).

Несмотря на такое большое количество положительных функций бега, он всё же имеет свои противопоказания. Этот вид спорта запрещён беременным, людям с проблемами опорно-двигательного аппарата ниже поясничного отдела позвоночника, людям при имеющихся проблемах с тазобедренными и коленными суставами, голеностопом, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также при лишнем весе. Однако это не повод отчаиваться, так как альтернативой может послужить быстрая ходьба.