Реабилитолог расшифровал 9 SOS-сигналов от вашей осанки Эксперт Бондаренко: Проблемы с осанкой могут быть причиной выпирающего живота 27 июня, 06:10 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albina Gavrilovic

Многие виды современных профессий, особенно связанных с офисной работой, могут спровоцировать нарушения осанки. Это влечёт серьёзные проблемы со здоровьем, если вовремя не осуществить коррекцию и допустить необратимые изменения. Девять признаков того, что с вашей осанкой что-то не так, в беседе с Life.ru перечислил эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.

1. Зажатость и скованность

Периодически у каждого из нас бывает гипертонус мышц. Причин для этого может быть множество: перенапряжение, растяжение, вывих и т.д. Если физическая нагрузка есть, она правильная, если человек занимается своим телом, то постепенно мышечное волокно приходит в норму.

Но когда вы начинаете ощущать скованность, зажатость в том месте, где присутствует гипертонус, это первый сигнал об опасности для осанки. Поскольку впоследствии при отсутствии правильных действий по устранению проблемы это сильное напряжение ухудшает питание тканей и приводит к разрушению структур. Эксперт Владимир Бондаренко.

2. Периодическая боль

Бывают ситуации, когда у человека возникают непостоянные болевые ощущения: сегодня проснулся — болит, а завтра не болит. Чаще всего подобные сигналы тела игнорируются, поскольку сохраняется возможность работать и жить в обычном ритме. Но это также тревожный маркер: он свидетельствует о том, что в теле есть какая-то проблема и на неё важно обратить внимание.

3. Хроническая боль

Если болевые ощущения длятся более двух месяцев, они не острые, но регулярные, это также нельзя игнорировать. Особенно если постоянная боль не проходит, что бы вы ни делали. Могут быть только кратковременные улучшения, когда облегчение ненадолго посещает вас.

4. Вывалившийся живот

Когда визуально виден подобный эффект, это говорит о том, что мышцы живота не стабилизируют поясничный регион. В таком случае вся нагрузка ложится на мышцы поясницы и в этой области возникает гипертонус. Такое положение вещей приводит к ухудшению питания структур, а это способно повлечь за собой более серьёзные изменения и травмы.

5. Прогибание в пояснице

Иначе это называется гиперлордоз. Он ставит межпозвонковые диски в очень неприятное положение, и появляется риск образования протрузий и грыж.

6. Грудной гиперкифоз

Следствием чрезмерного искривления в грудном отделе становится протракция головы вперёд, так называемый вдовий горб. Это свидетельствует о том, что верхний регион в гипертонусе, он страдает и в дальнейшем могут произойти разрушения.

7. Видимые асимметрии

Очень важный сигнал о нарушениях осанки. Самые главные асимметрии — в тазу. Если в зеркале видно, что одно крыло таза чуть выше, а другое чуть ниже, то это свидетельствует о перекосе. Тогда весь позвоночник, поясница, грудной отдел и шея будут страдать.

8. Дисплазия, гуттаперчевость

Это повышенная эластичность соединительной ткани. У таких людей SOS-сигналом может быть переразгибание локтевых либо коленных суставов: в таком случае нужны силовые тренировки, чтобы укрепить соединительную ткань. Иначе чрезмерная гибкость может привести к гипермобильности суставов, а впоследствии — к постоянным вывихам, растяжениям и так далее.

9. Пронация плечевого сустава

Визуально это видно так: когда человек стоит, руки закручиваются внутрь, большие пальцы смотрят не вперёд, а друг на друга. Это тоже сигнал о том, что есть слабость межлопаточной зоны и гипертонус передних мышц груди. Также зачастую страдает диафрагма, что приводит ко всем неприятным последствиям её неправильной работы.

Ранее Life.ru писал, что малоподвижный образ жизни может привести к трагичным последствиям вплоть до снижения зрения и сбоев в работе мозга. Эксперты по этому поводу сообщают, что в первую очередь от недостатка движения страдает опорно-двигательный аппарат.

Авторы Андрей Горяничев