"Можно заработать геморрой": Врач озвучила жуткие последствия сидячей работы

Малоподвижный образ жизни может привести к трагичным последствиям, вплоть до снижения зрения и сбоев в работе мозга. По словам остеопата Анны Иорданян, в первую очередь от недостатка движения страдает опорно-двигательный аппарат.

"Нарушается осанка, развиваются сколиоз и сутулость. Кроме того, появляются заболевания органов малого таза. Человек может заработать геморрой, варикозное расширение вен, даже половую дисфункцию", — рассказала специалист интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Также из-за неподвижности в организме нарушается лимфоотток, отчего возникает отёчность. Жидкость задерживается в тканях, что сказывается на работе головного мозга и общем самочувствии. Кроме того, нарушается сон и ухудшается зрение.

Иорданян посоветовала тем, у кого сидячая работа, каждые два часа делать небольшие перерывы, например ходить до кулера с водой и обратно. Этого достаточно, чтобы привести тело в тонус. При необходимости можно устраивать разминку непосредственно на рабочем месте.

"...Одним из самых эффективных базовых упражнений являются приседания. Они задействуют все группы мышц", — отметила остеопат.