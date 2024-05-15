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15 мая, 04:05

"Можно заработать геморрой": Врач озвучила жуткие последствия сидячей работы

Остеопат Иорданян: Из-за малоподвижности страдают спина, мозг, зрение и потенция

Малоподвижный образ жизни может привести к трагичным последствиям, вплоть до снижения зрения и сбоев в работе мозга. По словам остеопата Анны Иорданян, в первую очередь от недостатка движения страдает опорно-двигательный аппарат.

"Нарушается осанка, развиваются сколиоз и сутулость. Кроме того, появляются заболевания органов малого таза. Человек может заработать геморрой, варикозное расширение вен, даже половую дисфункцию", — рассказала специалист интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

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Работать стоя для офисного планктона может быть даже опаснее, чем сидя

Также из-за неподвижности в организме нарушается лимфоотток, отчего возникает отёчность. Жидкость задерживается в тканях, что сказывается на работе головного мозга и общем самочувствии. Кроме того, нарушается сон и ухудшается зрение.

Иорданян посоветовала тем, у кого сидячая работа, каждые два часа делать небольшие перерывы, например ходить до кулера с водой и обратно. Этого достаточно, чтобы привести тело в тонус. При необходимости можно устраивать разминку непосредственно на рабочем месте.

"...Одним из самых эффективных базовых упражнений являются приседания. Они задействуют все группы мышц", — отметила остеопат.

Офисных сотрудников предупредили о смертельной опасности сидячего образа жизни
Офисных сотрудников предупредили о смертельной опасности сидячего образа жизни

Ранее стало известно, что пониженная физическая активность и сидячая работа повышают риск летального исхода на 30%. Причём этот показатель не снизится, даже если человек всерьёз займётся ходьбой или начнёт посещать спортзал.

Обложка ©

Freepik

Лариса Сафронова
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