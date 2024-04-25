Работать стоя для офисного планктона может быть даже опаснее, чем сидя Остеопат Титов: Работа стоя вредит спине и ногам 25 апреля, 10:56 Работа стоя вредит спине и ногам. Фото © Freepik

Вред сидячего образа жизни бесспорен, однако работать стоя не лучше, особенно если вы к такому не привыкли. Как рассказал врач-остеопат Игорь Титов, усиленная нагрузка на спину и ноги у неподготовленных людей может привести к болям.

"Казалось бы, очевидный вариант — работать стоя, ведь тогда позвоночник перестаёт быть постоянно в согнутом положении, мышцы спины находятся в постоянном напряжении, что положительно влияет на кровообращение и осанку. Однако, если вы до этого привыкли работать, удобно устроившись в кресле, и резко даёте такую нагрузку на спину и ноги, то ничего, кроме дискомфорта и болей в спине и ногах, вы не почувствуете", — отметил Титов в беседе с "Газетой.RU".

Ещё специалист рассказал, что для сжигания большего количества калорий стоячая работа также не поможет. Сидя наш организм тратит 80 калорий в час, стоя же — всего 88, то есть разница совершенно незначительна.

В завершение остеопат рекомендовал чередовать сидячую работу с пятиминутными разминками и лёгкой гимнастикой, чтобы сохранять тонус мышц и суставов.

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Авторы Мирон Сидоров