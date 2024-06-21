Врач предупредил о смертельных последствиях посещения спортзала после вечеринки

Тренировка может быть не всегда полезна для здоровья, особенно если накануне вы посещали вечеринку. Об этом предупредил главный внештатный специалист Минздрава Подмосковья, психиатр-нарколог Виталий Холдин. По его словам, некоторые люди свято верят, что занятия спортом помогают перекрыть тот вред, который они наносят себе при употреблении алкоголя или курении. Эксперт предупреждает: так это не работает, ни о каком равновесии тут не может быть и речи. А после возлияний до похода в спортзал надо обязательно выждать некоторое время.