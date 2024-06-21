Врач предупредил о смертельных последствиях посещения спортзала после вечеринки
Нарколог Холдин предупредил, что спорт после вечеринки ведёт к инфаркту
Тренировка может быть не всегда полезна для здоровья, особенно если накануне вы посещали вечеринку. Об этом предупредил главный внештатный специалист Минздрава Подмосковья, психиатр-нарколог Виталий Холдин. По его словам, некоторые люди свято верят, что занятия спортом помогают перекрыть тот вред, который они наносят себе при употреблении алкоголя или курении. Эксперт предупреждает: так это не работает, ни о каком равновесии тут не может быть и речи. А после возлияний до похода в спортзал надо обязательно выждать некоторое время.
Выпивка — серьёзная нагрузка на все системы и органы человека. Если вы не даёте организму восстановиться и дополнительно нагружаете его физической активностью, то наносите ему серьёзный вред. Страдает сердечно-сосудистая система, могут быть скачки давления. Всё это может привести к сердечно-сосудистой катастрофе — инфаркту или внезапной смерти, —
предупредил Холдин, которого цитирует сайт подмосковного Минздрава
При этом нарколог призвал не вестись на фейки из Интернета — никаких "безопасных доз алкоголя" попросту не существует. Если уж вы взялись вести здоровый образ жизни, алкоголю в нём не место.
Ранее меломанам рассказали, как алкоголь и спорт могут повлиять на потерю слуха. В норме можно слушать музыку примерно 40 часов в неделю при громкости на уровне не более 80 децибел, то есть для взрослых это порядка 5–6 часов в сутки. Но когда мы на беговой дорожке или "под мухой", то поднимаем громкость выше допустимого.
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