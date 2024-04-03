Меломанам рассказали о том, как алкоголь и спорт могут повлиять на потерю слуха

Громкость звука и продолжительность прослушивания — это два основных фактора риска для потери слуха. Однако решающую роль играет генетическая предрасположенность. Оториноларинголог Газиз Туфатулин советует узнать у родителей и старших родственников, как у них обстоят дела со слухом.

"Срок появления возрастной тугоухости в семье в 40 лет — это дополнительный фактор риска. Ещё одним фактором риска является прослушивание музыки в состоянии алкогольного опьянения или при физической нагрузке. В этих ситуациях человек предрасположен даже чисто психологически повысить уровень музыки", — отметил врач в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

В норме можно слушать музыку не более 40 часов в неделю при громкости на уровне не более 80 децибел, то есть для взрослых это порядка 5–6 часов в сутки. Помимо этого, из-за небезопасной аудиопривычки прослушивать музыку в наушниках на чрезмерных уровнях громкости более одного миллиарда молодых людей в мире имеют риск снижения слуха, потеря которого может произойти как внезапно, так и постепенно, предупредил оториноларинголог.