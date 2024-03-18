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Эксперт по этикету назвала 2 главных правила общения по видеосвязи на улице

Эксперт Свежакова призвала делать видеозвонки в общественном месте с наушниками

18 марта, 11:19
Эксперт по этикету рассказала о видеозвонках в общественном месте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Эксперт по этикету рассказала о видеозвонках в общественном месте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Чтобы не мешать окружающим, звонки по видеосвязи следует совершать в общественном месте только с использованием наушников. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

"Если человек разговаривает по видеосвязи в общественном месте, то делать это нужно только в наушниках, чтобы не нарушать покой и границы находящихся рядом людей", — объяснила она.

По её словам, также не стоит снимать случайных прохожих без их согласия, камеру следует разместить так, чтобы в кадр попало как можно меньше посторонних людей. Эксперт добавила, что исключения из правила возможны, но нужно чувствовать границы дозволенного. Например, можно показать собеседнику улицы города и пешеходов, если в этом есть необходимость во время разговора.

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Ранее Life.ru писал, что в общественном транспорте можно разговаривать по мобильному телефону, однако в этот момент лучше не обсуждать личные вопросы, также не следует ярко выражать эмоции и громко говорить.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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