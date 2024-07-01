От ведра придётся отказаться: В День куриных крылышек россиянам назвали безопасную дозу вкусностей Биолог Лялина: Без вреда для здоровья можно съесть 200 граммов куриных крылышек 1 июля, 11:11 Без вреда для здоровья можно съесть 200 граммов куриных крылышек. Обложка © Unsplash / Guillermo Nolasco

Сегодня, 1 июля, в мире отмечают Международный день куриных крылышек. Это обожаемое многими блюдо может быть частью сбалансированного рациона, однако важно учитывать потенциальные опасности и, конечно же, соблюдать умеренность, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. В беседе с Life.ru она также назвала безопасное количество куриных крылышек за один присест.

Как отметила специалист, самыми вредными считаются крылышки, зажаренные в большом количестве масла, так как в них содержится много жира и калорий. Чрезмерное увлечение таким блюдом может привести к набору веса и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, по словам биолога, многие рецепты куриных крылышек включают соусы и маринады с высоким содержанием соли, что чревато повышением артериального давления и нагрузкой на почки. Также крылышки, если их плохо приготовили или обработали в антисанитарных условиях, могут быть опасны из-за риска заражения бактериями, к примеру сальмонеллой. А в блюдах из магазинов или ресторанов быстрого питания могут содержаться искусственные добавки и консерванты, добавила Лялина.

Стандартная порция куриных крылышек — около четырёх–шести штук (примерно 150–200 граммов). Количество может варьироваться в зависимости от рецепта и способа приготовления. Так, специалисты по питанию рекомендуют ограничивать потребление жареных и сильно солёных продуктов. Разумный выбор — употреблять куриные крылышки не чаще одного-двух раз в неделю. При этом лучше соблюдать баланс с другими продуктами, например дополнять рацион свежими овощами, зеленью и продуктами, богатыми клетчаткой. Ирина Лялина Биолог

Дабы снизить все риски, эксперт советует выбирать здоровые способы приготовления крылышек, то есть они должны быть запечены в духовке или на гриле. Вместе с тем нужно следить за качеством продуктов и не увлекаться соусами — лучше использовать натуральные специи и травы, резюмировала Лялина.

Кстати, если тяга к фастфуду стала постоянным явлением, значит, организму не хватает некоторых микроэлементов. Побороть зависимость от вредной пищи просто — для этого достаточно научиться распознавать сигналы своего тела.

Авторы Андрей Горяничев