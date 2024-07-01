Сам Бог протянет руку: знаки зодиака, кому невероятно повезёт в июле, по прогнозу Павла Глобы Звёзды всегда влияли на жизнь людей. Они могут принести удачу или, наоборот, — беду. Чтобы знать, в какой период нужно проявлять активность, а в какой лучше посидеть дома, необходимо изучать гороскопы, ведь они, как навигатор, способны указать правильный путь к цели. 1 июля, 15:00 Павел Глоба назвал знаки зодиака, кому повезёт в июле 2024 года. Обложка © "Кандинский"

Российский астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам в июле 2024 года стоит приготовиться и ждать неслыханную удачу. Этот летний месяц в целом будет благоприятным для всех. Сейчас стоит заняться саморазвитием, начать искать призвание — и вы точно его найдёте и обретёте успех. Но не стоит забывать, что июль будет очень коварным месяцем в отношении любви. Однако катастроф или тяжёлых периодов ожидать пока не приходится. Life.ru рассказал, для каких четырёх знаков июль станет особенно благоприятным.

Знак зодиака Рак: пора проявлять активность

Гороскоп для Раков: ждёт удача на протяжении всего июля. Фото © Freepik / Allexxandar

Для представителей знака зодиака Рак июль 2024 года станет волшебным месяцем, удача будет преследовать их повсюду. Важно не упустить момент и активизироваться. Если направить энергию в нужное русло, люди, кто Рак по гороскопу, обязательно увидят результат. Ни в коем случае нельзя сидеть сложа руки! Везение будет сопутствовать этому знаку зодиака весь июль, поэтому им нужно "брать быка за рога". Астролог отмечает, что 7 июля им всё-таки следует быть осторожными и не проявлять излишних эмоций.

Гороскоп на июль 2024 для Льва

Счастье и благополучие будут ходить за представителями знака зодиака Лев по пятам. Фото © Freepik / Allexxandar

По мнению астролога Павла Глобы, в июле 2024-го по гороскопу Львы станут настоящими счастливчиками. В работе их ждёт успех и подъём по карьерной лестнице, будет открыто множество новых возможностей. Представителям знака зодиака Лев стоит заняться саморазвитием и отправляться на поиски новых знаний. Образовательные курсы точно пойдут им на пользу. Все мечты будут с лёгкостью реализовываться, а цели молниеносно достигаться. Взаимоотношения с окружающими в июле 2024 года у Львов тоже будут на высшем уровне, поэтому стоит больше общаться и заводить новых друзей.

Предсказание Павла Глобы для Рыб на июль 2024

Гороскоп для знака зодиака Рыбы: до 30 июля стоит быть осторожными. Фото © Freepik / Allexxandar

Для представителей этого знака зодиака удачным будет лишь конец месяца, а точнее только 31 июля. До 30 июля Рыбкам стоит быть повнимательнее, ведь они будут чувствовать прилив энергии и стремление сделать что-то новое, необычное. Но по прогнозу Павла Глобы, лучше подождать. Июль 2024 года для людей знака зодиака Рыбы станет некой подзарядкой. В последние время они сильно устали — и, чтобы покорять новые вершины, нужно восстановить силы. Поэтому в этот период лучше отправиться в отпуск, а все дела начать с 30 июля.

Знак зодиака Скорпион: притянут деньги

У людей, кто по гороскопу Скорпион, есть все шансы разбогатеть в июле. Фото © Freepik / Allexxandar

По гороскопу Павла Глобы на июль 2024 года, Скорпионам месяц подарит отличные финансовые возможности. Кажется, самое время усердно поработать! Опасными днями для этого знака станут 2 и 3 июля — лучше не употреблять алкоголь и не ездить за рулём. Весь оставшийся период им будет улыбаться удача. Деньги во второй летний месяц будут притягиваться к представителям знака зодиака Скорпион, останется их только вовремя ловить.

Гороскопы — отличные помощники, но важно помнить, что каждый человек сам вершит свою судьбу. Даже если вам предсказали неудачный месяц, то не стоит отчаиваться и опускать руки. Позитивный настрой и усиленная работа всегда вознаграждаются Вселенной. Ранее Life.ru рассказал о семи способах, как обрести, приучить и управлять денежной энергией.

Авторы Дана Третьякова