Неделя счастья и удачи для одних, пора испытаний для других — рунический гороскоп с 1 по 7 июля Наступил июль! Как вести себя представителям зодиакального круга во второй летний месяц, чтобы не нажить неприятностей, Life.ru рассказал рунолог Игорь Вечерский в эксклюзивном гороскопе на неделю 1-7 июля 2024 года. 30 июня, 06:00 Freepik / wayhomestudio

Казалось бы, приближается середина лета, скоро в отпуск, что может случиться плохого? Прям негатива не обещаем, но вот Венера в Близнецах, которая будет там по 7 июля, запросто может испортить вам курортный роман. А ретроградный Сатурн, начавшийся 26 июня, в силах заставить растранжирить все накопленные на отпуск деньги за ближайшие выходные. Как не поддаваться соблазнам и выбирать правильные решения, рассказал рунолог Игорь Вечерский, составив для Life.ru эксклюзивный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля.

Знак зодиака Овен (Манназ, Уруз, Наутиз)

Знак зодиака Овен: подробный гороскоп на неделю 1–7 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / azarnov

На неделе с 1 по 7 июля у Овнов особое внимание уделяется личным связям и внутреннему развитию. Манназ подчёркивает важность сотрудничества и самопознания. Время работать над отношениями и улучшать общение. Уруз символизирует силу и выносливость — вы будете чувствовать прилив энергии, чтобы справиться с любыми трудностями. Наутиз напоминает о необходимости не только заботы о себе, но и терпения и дисциплины, подсказывая, что, даже если пути кажутся закрытыми, настойчивость приведёт к успеху. Совет: Сосредоточьтесь на самосовершенствовании и укреплении связей с близкими людьми.

Знак зодиака Телец (Хагалаз, Перевёрнутая Райдо, Йера)

Знак зодиака Телец: подробный гороскоп на неделю 1–7 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / azarnov

Тельцам предстоит неделя изменений и трансформаций. Хагалаз указывает на неожиданные события, которые могут встряхнуть вашу жизнь с 1 по 7 июля. Перевёрнутая Райдо говорит о возможных препятствиях в пути, но не отчаивайтесь: это временно. Йера символизирует циклы и вознаграждение за усилия. Пришло время пожинать плоды своих прошлых трудов. Совет: примите изменения и используйте их как возможность для роста.

Знак зодиака Близнецы (Дагаз, Ансуз, Манназ)

Знак зодиака Близнецы: подробный гороскоп на неделю 1–7 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / azarnov

Для Близнецов неделя с 1 по 7 июля обещает быть просветляющей и плодотворной. Дагаз символизирует новый день и светлые перспективы, следующие за завершением этапов. Ансуз — руна общения и вдохновения, ожидайте важных коммуникаций или интересных разговоров. Манназ подчёркивает значимость коллективных усилий и взаимопомощи. Совет: будьте открыты к новым идеям и делитесь своими мыслями с окружающими.

Знак зодиака Рак (Соуло, Иса, Райдо)

Знак зодиака Рак: подробный гороскоп на неделю 1–7 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / azarnov

Ракам предстоит неделя, полная энергии и самоанализа. Соуло символизирует силу и победу, указывая на успехи и возможность сконцентрировать свои силы. Иса — руна стагнации и замедления, что означает необходимость остановиться и оценить ситуацию. Райдо предлагает вам задуматься о своих жизненных путях и, возможно, изменить направление. Совет: используйте свою энергию мудро и не бойтесь делать паузы для самоанализа на неделе с 1 по 7 июля.

Знак зодиака Лев (Перевёрнутая Кено, Хагалаз, Эваз)

Знак зодиака Лев: подробный гороскоп на неделю 1–7 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / azarnov

Львов ждут перемены и неожиданные события на неделе с 1 по 7 июля. Перевёрнутая Кено говорит о временном отсутствии ясности или вдохновения, потребности в усилении контроля над своей жизнью. Хагалаз указывает на разрушительные силы, которые могут принести как трудности, так и возможности для роста. Эваз символизирует движение и прогресс, указывая на необходимость адаптироваться к изменениям. Совет: принимайте перемены и ищите новые пути для развития.

Знак зодиака Дева (Вунье, Альгиз, Перевёрнутый Отал)

Знак зодиака Дева: подробный гороскоп на неделю 1–7 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / azarnov

Девам предстоит неделя отрады и защиты. Вунье – руна радости и гармонии, предвещает положительные эмоции и удачные моменты. Альгиз символизирует защиту и поддержку, напоминает о важности заботы о себе и близких. Перевёрнутый Отал указывает на возможные семейные или домашние сложности, требующие вашего внимания на неделе с 1 по 7 июля. Совет: наслаждайтесь моментами радости и не забывайте о защите своих интересов и близких.

Знак зодиака Весы (Перевёрнутая Райдо, Ингуз, Гебо)

Знак зодиака Весы: подробный гороскоп на неделю 1–7 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / azarnov

Весам предстоит неделя переоценки и страсти. Перевёрнутая Райдо говорит о задержках и возможных изменениях в планах на неделе с 1 по 7 июля. Ингуз символизирует страсть и эмоциональный подъём, предлагая использовать эту энергию для перехода на новый уровень в отношениях. Гебо, руна даров и партнёрства, подчеркивает важность взаимной поддержки и обмена. Совет: примите изменения и используйте свою страсть для укрепления отношений.

Знак зодиака Скорпион (Перевёрнутая Беркана, Перто, Райдо)

Знак зодиака Скорпион: подробный гороскоп на неделю 1–7 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / azarnov

Скорпионы могут столкнуться с вызовами и неожиданностями на неделе с 1 по 7 июля. Перевёрнутая Беркана указывает на задержки в делах или проектах и рекомендует скорректировать свои усилия. Перто, руна тайны и рождения нового, предвещает неожиданные откровения и события, помогающие в реализации планов. Райдо символизирует движение и путешествия, указывая на необходимость быть гибким и готовым к переменам. Совет: оставайтесь открытыми к новым возможностям и используйте неожиданные повороты судьбы в свою пользу.

Знак зодиака Стрелец (Перевёрнутый Турисаз, Перто, Перевёрнутый Ансуз)

Знак зодиака Стрелец: подробный гороскоп на неделю 1–7 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / azarnov

Стрельцам предстоит принять риски, найти преемственность прошлого и искать новые пути. Перевёрнутый Турисаз указывает на преодоление старых препятствий и опасностей. Перто, руна судьбы, предвещает неожиданные открытия и внутренние прозрения. Перевёрнутый Ансуз говорит о возможных трудностях в общении или недопонимании на неделе с 1 по 7 июля. Совет: Решайте накопившиеся проблемы и будьте готовы к новым откровениям.

Знак зодиака Козерог (Альгиз, Иса, Манназ)

Знак зодиака Козерог: подробный гороскоп на неделю 1–7 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / azarnov

Козерогов ждёт неделя защиты и самоанализа. Альгиз символизирует защиту и поддержку, предлагая укрепить свои позиции и заботиться о безопасности. Иса, руна замедления и паузы, подсказывает, что нужно время для раздумий и оценки ситуации. Манназ подчёркивает важность самопознания и работы над собой, а также напоминает о ценности надёжного спутника на неделе с 1 по 7 июля. Совет: Сосредоточьтесь на укреплении своих позиций и внутреннем развитии.

Знак зодиака Водолей (Соуло, Альгиз, Уруз)

Знак зодиака Водолей: подробный гороскоп на неделю 1–7 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / azarnov

Водолеев ожидает неделя энергии и защиты. Соуло, руна победы и силы, предвещает возможность проявить свои лучшие и творческие качества. Альгиз символизирует защиту и поддержку, напоминая о важности заботы о себе и своих близких. Уруз — руна силы и выносливости, подчёркивает вашу способность справляться с любыми трудностями, но и потребует от вас направить эту силу на неделе с 1 по 7 июля. Совет: используйте свою силу и энергию для достижения целей, не забывая о защите своих интересов.

Знак зодиака Рыбы (Перевёрнутый Тейваз, Эваз, Райдо)

Знак зодиака Рыбы: подробный гороскоп на неделю 1–7 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / azarnov

Рыбам предстоит неделя борьбы и движения. Перевёрнутый Тейваз указывает на нежелательность ответственных дел и избегание конфликтов на неделе с 1 по 7 июля. Эваз, руна движения и прогресса, предлагает искать новые союзы и не бояться перемен. Райдо символизирует путешествия и жизненные пути, указывая на необходимость двигаться вперед и следовать своему предназначению. Совет: не стремитесь сделать всё и сейчас, открывайте новые двери и запаситесь терпением.