Этим знакам зодиака ретроградный Сатурн устроит такую встряску, что оклемаются они только в сентябре Не только Меркурий умеет портить жизнь представителям разных знаков зодиака. На этот раз на сцену выходит Сатурн, который будет ретроградить аж 5 месяцев: с 26 июня и по 15 ноября 2024 года. Кому в этот период будет сложнее всего? 27 июня, 05:00 Какие знаки зодиака сильнее всего пострадают от ретроградного Сатруна? Обложка © Шедеврум

Ретроградность — это термин, обозначающий оптическую иллюзию, будто небесное тело начинает вращаться в обратную сторону. Но на самом деле планета не меняет свой ход, такой её видно только с Земли. Однако в астрологии ретроградность часто ассоциируется с переменой "настроения" планет. Обычно они помогают всем знакам зодиака по жизни, но вот в это время посылают негативную энергетику и могут портить планы.

С 26 июня по 15 ноября 2024 года мы попадаем под влияние ретроградного Сатурна. У людей могут наблюдаться проблемы в финансовом плане в этот период, скачки настроения, повышаться злоба и агрессивность в общении. Но каким знакам зодиака ретро-Сатурн захочет подпортить жизнь сильнее?

Знак зодиака Дева и финансовые потери

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В астрологии Сатурн часто ассоциируется с испытаниями, связанными с ответственностью и финансами. В период ретроградности люди, чей знак зодиака Дева, могут столкнуться с пустыми кошельками и трудностями в управлении ресурсами.

Чтобы избежать потери денег во время ретроградного Сатурна, важно тщательно обдумывать свои финансовые шаги и избегать рискованных инвестиций или крупных трат в этот период. Также людям, кто по гороскопу Дева, необходимо оценить, где можно сэкономить и как улучшить своё финансовое положение без кредитов и долгов.

В период ретроградного Сатурна с 26 июня по 15 ноября Девам важно стремиться к укреплению стабильности и надёжности в финансовых делах. Это может включать в себя создание резервного фонда или поиска альтернативного или пассивного источника дохода.

Знак зодиака Близнецы и испорченные отношения

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Вторым знаком зодиака, кто попадает под удар ретроградного Сатурна, становятся представители знака зодиака Близнецы. Им планета через трудности и проблемы постарается исправить самый главный недостаток — пренебрежение людьми.

Трудности в коммуникации, недопонимание и конфликты в этот период могут привести Близнецов к потере друзей и возникновению проблем в любовных отношениях. Чтобы этого избежать, в первую очередь представителям знака зодиака Близнецы важно быть осторожными в коммуникации: избегать конфликтов и ссор, проявлять терпимость и понимание к окружающим.

В период ретроградного Сатурна с 26 июня по 15 ноября Близнецам стоит посвятить время укреплению отношений с друзьями и близкими. Будьте готовы выслушать их точку зрения, проявляйте поддержку и заботу.

Знак зодиака Лев и воронка постоянных неприятностей

Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes, Vadim Sadovski

Ещё одним знаком зодиака, который во время ретроградного Сатурна рискует потерять всё и оказаться заложником бесконечных неудач, является Лев. Если допустить слишком много ошибок в период с 26 июня по 15 ноября, то люди рискуют оказаться в воронке бед и проблем из-за недостатка уверенности в себе, потери вдохновения и затруднений в самовыражении.

Работа над укреплением веры в себя — это первое, что должны сделать представители знака зодиака Лев во время ретроградного Сатурна. Не бояться вызовов и трудностей, а проявлять в них свои лидерские качества.

Также Львам противопоказано подавлять свою творческую энергию. Нужно посвятить больше времени хобби, искусству или другим формам самовыражения. Это поможет найти равновесие и гармонию во время сложного периода. А если возникнут сложности, то обратитесь за поддержкой к друзьям, близким или профессионалам. Стыдного в этом нет, а если уймёте гордость, то пройдёте как минимум один из уроков ретро-Сатурна.

Авторы Елизавета Терешкова