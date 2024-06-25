Голоса в голове: 5 признаков, что вам не на "Битву экстрасенсов", а к психиатру

Некоторые люди могут слышать голоса, видеть призраков или сущности из-за психических расстройств, таких как шизофрения или другие психотические состояния. В этих случаях потусторонние явления — это галлюцинации, которые возникают в результате нарушения восприятия и обработки информации в мозге. Попробуем разобраться на примерах, как люди могут путать своих демонов с заболеваниями психики, а также расскажем, почему обратиться за помощью не стыдно и важно.

История 1: Злая сущность

Шизофрения или дар: как люди путают заболевания с экстрасенсорикой. Фото © Шедеврум

"Женщина обратилась с просьбой выгнать из неё агрессивную сущность, которая нападает на окружающих (дерётся, матерится и кричит страшным голосом)", — приводит первый пример клинический психолог и автор телеграм-канала "Анири_Пси" Ирина Коржаева.

Эксперт продолжает, говоря, что на вид та действительно выглядела одержимой. В процессе разговора выяснилось: в юном возрасте на неё было совершено нападение. Пациентка настолько сильно испугалась, что произошло рассоединение с собой на две части. Первая — должна быть хорошей, послушной, не дерзить и уж тем более не драться. И вторая — зверёныш, защищающийся как может , с рыком и когтями. Разобрали ситуацию, использовали опыт, и девушка соединилась с собой.

История 2: Одержимость бесом

"У женщины менялась внешность, она разговаривала разными голосами, рассказывала про будущее и даже про прошлые жизни. На первый взгляд, для большинства людей она выглядела одержимой".

В процессе разговора стало понятно — с раннего детства её не признавали как личность, запрещали проявлять чувства. Она стала актрисой, чтобы получать признание через роли, проявляя так эмоции. "За многолетнюю карьеру "затёрлась" её истинная личность и появилось множество других. В какой-то момент сознательная часть потеряла контроль (устала) и произошло расщепление личности", — поясняет клинический психолог. Собрали её со всех ролей, соединили — и перед нами целостный, хоть и крайне повреждённый человек, но без спецэффектов — голосов и всего прочего.

"Истории с расщеплением личности — очень распространённые, бывает, что личностей внутри много. Порой это выглядит страшно, потому что у человека бывают не только разные голоса, имена, но и угрозы на разных языках, сопровождающиеся необычном поведением", — поясняет эксперт. В одном из подобных случаев причиной оказалась инфекция герпеса. На почве психологической травмы и несогласия организма с каким-то решением внутри себя герпес развился до нейроинфекции, отчего начало "коротить" мозг и, соответственно, выдавать вот такие спецэффекты для фильма ужасов. После месяца усиленного комплексного лечения симптомы прошли, но из-за такого сильнейшего повреждения человек никогда не станет прежним. А причина — отсутствие своевременного лечения.

История 3: Видит призраков

Как люди путают внутренних бесов и серьёзные психологические заболевания: что значит видеть призраков. Фото © Шедеврум

"Мужчина обратился с жалобами, что его преследуют призраки погибших родственников и запрещают ему продвигаться в публичной карьере".

Такой феномен психолог называет "генетической психологией". "Выяснилось, что дедушка мужчины подвергся гонениям с угрозой жизни за активные публичные выступления. Этот страх проявился у внука во время публичных выступлений в виде панической атаки", — поясняет ситуацию с призраками автор телеграм-канала "Анири_Пси" Ирина Коржаева. Дело в том, что генетически в человека закладывается всё, что необходимо для выживания, при стечении некоторых обстоятельств опыт достаётся из архива организма. Осознав причину, получилось принять этот бесценный опыт предков, превратив его в суперсилу для движения вперёд.

История 4: Потустороннее присутствие

"Я хожу по пустому дому, и мне страшно, я оглядываюсь, чувствую движение, какие-то энергии бродят по дому — мне очень страшно".

Родители вели разгульный образ жизни, не заботясь о комфорте и безопасности ребёнка. Когда малютка оказывался в желанной тишине — становилось страшно, потому что неизвестно, что последует за ней. Человек вырос, тишина продолжала ввергать в ужас, потому что организм находится в постоянном состоянии готовности: "А что же дальше будет?" В таком состоянии у человека обостряются все органы чувств: аудиальный, визуальный, тактильный и обонятельный. За счёт этого малейшее движение воздуха ощущается как постороннее присутствие.

История 5: Телом управляет демон

Люди и их демоны: как отличить одержимость от психологической болезни. Фото © Шедеврум

Была невероятная женщина, очень образованная, профессиональная спортсменка, тренер. Обращение — по поводу несанкционированных головокружений (пароксизмальное головокружение), некоторые эзотерические аспекты были удержаны, чтобы "не напугать врача", в процессе беседы выяснилось наличие сущности, которая влияла на всю жизнь.

По сути, обращение было по поводу панических атак (ПА), с сущностью она просто сосуществовала. Со слов психолога, когда девочке было 4–5 лет, она жила в деревенском доме, над её кроватью висел трофей с охоты — голова оленя. Для ребёнка это было непонятно и страшно, но взрослые только смеялись над её страхом, обесценивая его. Страх закрался в глубину души и более 40 лет портил женщине жизнь. Как решили проблему? "Мы объяснили ребёнку, что олень не хотел пугать. Он был с ней всё это время, чтобы защищать и отгонять тех, кто ей угрожает", — говорит клинический психолог. В результате прошли не только ПА, но и хронический тремор рук, с которым она мирилась много десятков лет.

Страх нельзя отрицать — это замечательное чувство, необходимое для выживания. Им стоит научиться пользоваться, на поддержание боязни затрачивается много энергии, которую можно использовать с большей пользой. Ирина Коржаева Клинический психолог

Это всего лишь малая выборка примеров, когда люди верят в сверхъестественное больше, чем в себя. "Я чувствую, что внутри меня кто-то живёт, он управляет мной, даже если я не хочу и понимаю, что так нельзя", — таких людей называют одержимыми. Их возят по разным инстанциям, изгоняя сущности, но всё тщетно, потому что она оказывается слишком живучей. Когда проявления становятся слишком яркими, человека госпитализируют в психиатрическую больницу, лечат препаратами, после которых наступают улучшения, но не всегда. Тогда после выхода из учреждения духов снова пытаются изгнать. Это общая, но, к сожалению, классическая история.

"Проявления могут быть абсолютно разными: голоса, запахи, поведение, даже реакции окружающих людей. Самая большая проблема в том, что отличить патологию от нормы практически невозможно, особенно находясь внутри ситуации", — перечисляет эксперт.

Дар или проклятие: откуда берутся сущности и почему всё это связано с нашей психикой. Фото © Шедеврум

Абсолютно всё, что человеческий мозг не может понять, трактуется как воздействие внешних сил, что является правдой. Вокруг нас есть другие люди со своими тараканами, есть внешняя информация, которую мозг воспринимает на уровне подсознания.

Страх признать свою слабость или ошибку = страх принять ответственность. Мозг сделает всё, чтобы ничего не делать. Ирина Коржаева Клинический психолог

На осознание новой информации, со слов клинического психолога, требуется невероятное количество сил. А когда человек находится в процессе выживания, на нечто новое сил не хватает — мозг пытается сэкономить энергию. Поэтому и выстраивает самые простые цепочки, которые уже у него есть, вместо формирования новых. И выходит, что в проблемах виновата чёрная кошка, что перешла дорогу, и пришлось идти под лестницей , и встретить там бабу с пустым ведром, а не сам человек, потому что отмахнулся от сообщений своего же подсознания.

"У меня была тётя, она лечила, что-то заговаривала, что-то делала, видела, а потом оказалось, что у неё шизофрения", — пересказывает слова клиентки психолог. И затем поясняет: схожесть психических расстройств с магическим воздействием обусловлена одним нюансом. И то и другое — неосязаемое, это нельзя увидеть, потрогать, всё основывается только на ощущениях, на чувствах, эмоциях — ощутимы только последствия.

Важно обратиться за помощью к специалисту, чтобы найти причину. Ирина Коржаева Клинический психолог

После детских травм многие таланты развиваются сильнее, раскручиваясь до высокого уровня. Со стороны это выглядит так, словно человек умеет читать мысли, видеть будущее, менять прошлое. "Но я уверена, что это потрясающий результат работы нашей психики, тела и генетического наследия", — в разговоре с Life.ru утверждает клинический психолог. Каждый человек — это потрясающий и удивительный мир. "Бог создал человека по образу и подобию своему", и если в каждом из нас есть частица Бога, разве можем мы себя не любить, не верить в себя?

Почему важно следить за психикой своих детей: какие травмы могут сформировать серьёзное заболевание в будущем? Фото © Шедеврум

Магией называют всё то, что человек не может объяснить. Как рассказывает клинический психолог, испокон веков всё, что непонятно, надо изгнать, сжечь, уничтожить , так как это вызывает страх. Потому что проще истребить, чем понять и признать наличие непонятной силы.