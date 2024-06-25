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25 июня, 01:11

Россиянам рассказали, как в отпуске забыть про бытовые ссоры

Эксперт Игонина: Главные достоинства отпуска — отсутствие спешки и служебных дел

Главные достоинства отпуска — отсутствие спешки и служебных дел. Обложка © Pixabay / Pexels

Главные достоинства отпуска — отсутствие спешки и служебных дел. Обложка © Pixabay / Pexels

Про бытовые ссоры во время отдыха помогут забыть удовлетворительные отношения между близкими, а также готовность получить максимальное удовольствие. Об этом в беседе с РИАМО рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

"В таком случае обязательно получится почувствовать себя командой, учитывать индивидуальные предпочтения в досуге и открыть интересные стороны в уже хорошо известном человеке, забыв про бытовые споры", — сообщила собеседница издания.

Специалист подчеркнула, что даже совместное проживание не даст гарантию на наслаждение общением с партнёром. По её словам, совместный отпуск представляет собой прекрасную возможность для того, чтобы уделить внимание общим интересам.

В то же время главными достоинствами отпуска Игонина назвала отсутствие спешки, служебных дел и выполнения домашних обязанностей, причём последнее, как считает психолог, бывает основным источником конфликтов. Поэтому возможность позабыть про приготовление обедов и мытьё посуды сделает для пары отдых комфортным примерно на уровне "медового месяца".

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Ранее Life.ru писал, что женщины и мужчины по-разному смотрят на некоторые аспекты в отношениях, из-за чего между ними часто возникают различные споры и разногласия. Многие женщины допускают критическую ошибку, выражая свою любовь к партнёру тем, что становятся для него второй матерью со всеми свойственными факторами.

Алексей Соловьёв
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