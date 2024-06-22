Психолог назвала три причины, из-за которых брак рушится безвозвратно

Восхищение партнёром, как и проявляемый к нему интерес, может быстро погаснуть, если в отношениях с ним что-то поломалось. Это можно исправить, но придётся научиться слышать и понимать своего человека, а иногда даже меняться ради него. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала академический психолог, преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская.

По словам Молвинской, чаще всего пары обращаются за помощью психолога при распаде семьи из-за постоянно возникающих бытовых проблем.

"Как правило, к ним относятся жизненные обстоятельства, которые не дают партнёрам комфортно чувствовать себя в отношениях. Например, отсутствие достаточного количества денег, совместное проживание с родителями, слишком быстрое рождение ребёнка и так далее. В таких случаях из любящих партнёров люди превращаются в двух сожителей и теряют тёплую связь между собой", — пояснила эксперт.

Второй в списке причин разбитого брака выступает отсутствие коммуникации в паре. В таких отношениях нет места прямому открытому диалогу, но зато там создаётся множество конфликтных ситуаций на фоне неспособности услышать своего партнёра. Умение обсуждать проблемы в отношениях и совместно работать над ними играет важнейшую роль в браке. От этого зависит то, как семья будет справляться с кризисами в дальнейшем.

"И лишь на третье место среди "жалоб" супругов можно поставить неверность и измену. Это крайность, после которой очень редко можно восстановить семью. Однако, как правило, в случае измены предпосылкой к неверности всё равно были бытовые проблемы и отсутствие диалога между супругами", — отметила специалист.

Однако психолог считает, что даже из самой безнадёжной ситуации можно найти выход, сохранив при этом брак. Ключ к успеху в этом вопросе составляет опять же умение анализировать своё поведение и готовность вносить в него коррективы ради счастливого будущего с любимым человеком.