Психолог назвал различие между мужчинами и женщинами, которое часто ломает семьи

Женщины и мужчины по-разному видят развитие семейной жизни — и нередко это становится причиной разводов. Женщины всегда стремятся всё улучшить, а мужчины, напротив, пытаются не трогать имеющееся, чтобы не сломать. Из-за этого расхождения эмоциональное расстояние между супругами увеличивается, рассказывает семейный психолог Андрей Клеверин.

"Возникает противоречие: женщина старается достучаться до мужчины, что-то ему предложить, а мужчина, наоборот, дистанцируется, уходит от этих разговоров. Тогда женщина испытывает разочарование из-за того, что он не готов с ней это даже обсуждать", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, если это продолжается долго, то мужчина перестаёт хотеть вернуться домой, чаще задерживается на работе и не желает проводить время с женой. При этом усугубляется состояние женщины — и проблемы начинают копиться как снежный ком.

Чтобы выйти из ситуации, психолог рекомендует правильно разговаривать. В моменты недовольства очень легко скатиться к обвинениям — и такие беседы не помогут решить проблему, так как никому не нравится слушать упрёки в свой адрес.

"Важно правильно разговаривать: в момент, когда ты чем-то недоволен, очень легко скатиться до обвинения партнёра в том, что он делает что-то не так. Если ты доходишь до этого, скорее всего, разговоры будут ещё больше усугублять ситуацию, потому что никому не нравится слушать упрёки в том, что он делает что-то не так", — заключил эксперт.