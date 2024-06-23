Психолог назвала фатальные ошибки женщин в отношениях

Женщины и мужчины по-разному смотрят на некоторые аспекты в отношениях, из-за чего между ними часто возникают различные споры и разногласия. Многие женщины допускают критическую ошибку, выражая свою любовь к партнёру тем, что становятся для него второй матерью со всеми свойственными факторами. Об этом в беседе с "Газетой.ru" сообщила академический психолог, преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская.

По её словам, если женщина принимает на себя роль матери, она будет стараться держать своего партнёра под контролем, опекая его и решая его проблемы. Из-за этого мужчина начнёт чувствовать себя несамостоятельным и инфантильным, после чего его интерес к партнёрше, как и уважение к ней, начнёт неумолимо угасать.

"Причины такого поведения могут корениться в семейных установках и стереотипах, в которых женщинам с детства внушали, что их главная роль — заботиться и оберегать. Однако в отношениях между взрослыми людьми такой подход не только неэффективен, но и вреден. Партнёрские отношения предполагают равноправие, взаимное уважение и поддержку, а не родительскую опеку и контроль", — объяснила специалист.

Вторая ошибка заключается в том, что многие женщины сами не знают, что им нужно от жизни. Из-за этого они сталкиваются с проблемами при формулировке желаний и целей в отношениях, что приводит к недопониманию и напряжению. От этого зачастую они начинают примерять на себя ожидания партнёра, забывая о своих собственных. Стремление угодить порождает внутренний конфликт и чувство неудовлетворённости. Мужчина в этом случае элементарно не может удовлетворить потребности партнёрши, поскольку она никогда их и не озвучивала.

Лекарством при таком раскладе, как и при множестве других, будет честное и открытое общение с партнёром, посредством которого оба выяснят, чего на самом деле ждёт от их отношений человек напротив. Несомненно, достижение гармонии и взаимопонимания требует усилий. Но именно этот путь ведёт к построению по-настоящему крепких и счастливых отношений.