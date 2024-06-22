Психолог раскрыла, как найти "золото" на сайтах знакомств, если пишут мужчины 40+ и любители пива

Жители Московской области критикуют сайты знакомств из-за контингента, который пытается найти там себе пару. Как пишет интернет-издание Regions, подобные сервисы заполонили любители одноразовых встреч.

29-летняя девушка из Щёлкова поделилась с изданием, что наткнулась на большое количество мужчин 40+, которые задолжали алименты своим детям и любят выпить пива. Как правило, по словам девушки, такие представители сильного пола ищут 25-летних женщин, у которых нет детей и они будут готовить, стирать и убирать. При этом, как делится москвичка, им нечего предложить таким избранницам взамен:

"А они что? Пойдём погуляем в парке — максимум, на что способны", — негодует собеседница издания.

Психолог Елена Михайлина рассказала, что перед тем, как найти своего избранника на сайтах знакомств, придётся сходить на огромное количество пустых свиданий. При этом она призвала не критиковать сервисы для поиска партнёров, ведь найти там вторую половинку вполне возможно. Вот только придётся потратить немало времени.

Девушкам психолог посоветовала общаться и не выкладывать о себе всё сразу первому встречному. Также не стоит ходить на свидания с незнакомцами, не оставив свои координаты близким.