Если у вас в комнате есть эти 5 предметов, о сексе можете навсегда забыть
Вкусы у всех разные, и касается это не только блюд и отдыха, но и интимной близости. Однако для создания правильной, раскрепощающей атмосферы, по мнению экспертов, в помещении точно не должно быть этого. Иначе партнёр убежит, сверкая пятками, и не вернётся.
Начать стоит с важного уточнения: у всех возбуждение происходит по-разному. Если одному мужчине нужны экстрим, свет и цвет (яркие краски), то другому, уставшему от внешнего шума и бесконечного потока людей и переговоров, важно расслабиться, почувствовать себя в тишине и безопасности. И только тогда партнёр сможет настроиться на возбуждение.
Однако вряд ли ярко-жёлтые стены с уточками будут пробуждать в людях животные инстинкты к размножению. Неоспоримый факт: тёмные и приглушенные тона больше склонны раскрыть потаённые желания и способности перебрать все "50 оттенков серого". Обстановка в спальне должна быть комфортной во всех отношениях, поэтому сексолог и психолог Александра Миллер советует обратить внимание на следующие факторы и постараться их избежать.
Неприятные запахи и температура
Что в комнате не только портит обстановку, но и отталкивает от интима? Неприятные запахи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com
В помещении должно приятно пахнуть или как минимум должен быть чистый воздух без посторонних запахов. "Температура в комнате тоже играет немаловажную роль. Если вам будет жарко и реки пота будут стекать по телу, вряд ли это располагает к шикарному сексу", — дополняет эксперт.
Отсутствие комфорта и безопасности
Конечно, лучше, чтобы не было рядом детей, родителей или кого бы то ни было ещё. Отсутствие удобной обстановки в виде соседей за стенкой или плохой шумоизоляции тоже не всегда является останавливающим фактором, зачастую любителей экстрима это даже заводит.
Желательно заменить все скрипучие кровати и диваны — эти звуки очень отвлекут вас от приятного времяпрепровождения.
Вещи бывших партнёров
Подарки или забытые вещи от прошлых любовников отбивают желание заняться любовью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
Бельё или какие-то косметические средства вашей бывшей подружки могут не только потушить костёр любви, но и довести до скандала.
А вот секс в комнате с зеркальным потолком или перед огромным зеркалом, со слов эксперта, может разбудить ваше воображение и создаст иллюзию масштабности мероприятия. "Для тех, кто любит эксперименты", — рассказывает сексолог и психолог Александра Миллер.
Если интим происходит в помещении, которое оформлено из натуральных пород деревьев или где присутствуют камни и настоящие растения, то обстановка однозначно вернёт любовников к первозданным инстинктам и наполнит их мощной энергией.
Как правильно обставить спальню, чтобы в ней никогда не умирала страсть: дополните дизайн натуральными породами деревьев, камнями, растениями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio
Александра Миллер советует создавать как можно больше располагающей атмосферы в доме и превращать близость не в долг перед второй половиной, а в некую игру и постоянный флирт. Тогда об угасании страсти и речи быть не может.
Не забывайте, секс — это животный инстинкт, не нужно его планировать у себя в рабочем графике.
А чтобы быть в постели на высоте, эксперт просит не забывать о блюдах из морепродуктов. Также к продуктам, которые повышают либидо, можно отнести бананы, яйца, красную рыбу, манго, репчатый лук, грецкие орехи, сельдерей, спаржу, яблоки, перец чили, кедровые орехи, смородину, инжир, виноград или изюм и финики.
"Сорокалетний девственник" (2005). Режиссёр Джадд Апатоу, сценаристы Джадд Апатоу, Стив Карелл / Kinopoisk