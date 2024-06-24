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24 июня, 14:00

Если у вас в комнате есть эти 5 предметов, о сексе можете навсегда забыть

Вкусы у всех разные, и касается это не только блюд и отдыха, но и интимной близости. Однако для создания правильной, раскрепощающей атмосферы, по мнению экспертов, в помещении точно не должно быть этого. Иначе партнёр убежит, сверкая пятками, и не вернётся.

Начать стоит с важного уточнения: у всех возбуждение происходит по-разному. Если одному мужчине нужны экстрим, свет и цвет (яркие краски), то другому, уставшему от внешнего шума и бесконечного потока людей и переговоров, важно расслабиться, почувствовать себя в тишине и безопасности. И только тогда партнёр сможет настроиться на возбуждение.

Однако вряд ли ярко-жёлтые стены с уточками будут пробуждать в людях животные инстинкты к размножению. Неоспоримый факт: тёмные и приглушенные тона больше склонны раскрыть потаённые желания и способности перебрать все "50 оттенков серого". Обстановка в спальне должна быть комфортной во всех отношениях, поэтому сексолог и психолог Александра Миллер советует обратить внимание на следующие факторы и постараться их избежать.

Неприятные запахи и температура

Что в комнате не только портит обстановку, но и отталкивает от интима? Неприятные запахи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Что в комнате не только портит обстановку, но и отталкивает от интима? Неприятные запахи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

В помещении должно приятно пахнуть или как минимум должен быть чистый воздух без посторонних запахов. "Температура в комнате тоже играет немаловажную роль. Если вам будет жарко и реки пота будут стекать по телу, вряд ли это располагает к шикарному сексу", дополняет эксперт.

Отсутствие комфорта и безопасности

Конечно, лучше, чтобы не было рядом детей, родителей или кого бы то ни было ещё. Отсутствие удобной обстановки в виде соседей за стенкой или плохой шумоизоляции тоже не всегда является останавливающим фактором, зачастую любителей экстрима это даже заводит.

Желательно заменить все скрипучие кровати и диваны — эти звуки очень отвлекут вас от приятного времяпрепровождения.

Александра Миллер

Сексолог, психолог

Желательно заменить все скрипучие кровати и диваны — эти звуки очень отвлекут вас от приятного времяпрепровождения.
Желательно заменить все скрипучие кровати и диваны — эти звуки очень отвлекут вас от приятного времяпрепровождения.

Вещи бывших партнёров

Подарки или забытые вещи от прошлых любовников отбивают желание заняться любовью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Подарки или забытые вещи от прошлых любовников отбивают желание заняться любовью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Бельё или какие-то косметические средства вашей бывшей подружки могут не только потушить костёр любви, но и довести до скандала.

А вот секс в комнате с зеркальным потолком или перед огромным зеркалом, со слов эксперта, может разбудить ваше воображение и создаст иллюзию масштабности мероприятия. "Для тех, кто любит эксперименты", рассказывает сексолог и психолог Александра Миллер.

Если интим происходит в помещении, которое оформлено из натуральных пород деревьев или где присутствуют камни и настоящие растения, то обстановка однозначно вернёт любовников к первозданным инстинктам и наполнит их мощной энергией.

Как правильно обставить спальню, чтобы в ней никогда не умирала страсть: дополните дизайн натуральными породами деревьев, камнями, растениями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Как правильно обставить спальню, чтобы в ней никогда не умирала страсть: дополните дизайн натуральными породами деревьев, камнями, растениями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Александра Миллер советует создавать как можно больше располагающей атмосферы в доме и превращать близость не в долг перед второй половиной, а в некую игру и постоянный флирт. Тогда об угасании страсти и речи быть не может.

Не забывайте, секс — это животный инстинкт, не нужно его планировать у себя в рабочем графике.

Александра Миллер

Сексолог, психолог

Не забывайте, секс — это животный инстинкт, не нужно его планировать у себя в рабочем графике.
Не забывайте, секс — это животный инстинкт, не нужно его планировать у себя в рабочем графике.

А чтобы быть в постели на высоте, эксперт просит не забывать о блюдах из морепродуктов. Также к продуктам, которые повышают либидо, можно отнести бананы, яйца, красную рыбу, манго, репчатый лук, грецкие орехи, сельдерей, спаржу, яблоки, перец чили, кедровые орехи, смородину, инжир, виноград или изюм и финики.

Тест: Угадай фильм по сцене ПОЦЕЛУЯ — на 7/7 пройдут только знатоки кино!
Тест: Угадай фильм по сцене ПОЦЕЛУЯ — на 7/7 пройдут только знатоки кино!
Обложка ©

"Сорокалетний девственник" (2005). Режиссёр Джадд Апатоу, сценаристы Джадд Апатоу, Стив Карелл / Kinopoisk

Ольга Годуненко
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