Если у вас в комнате есть эти 5 предметов, о сексе можете навсегда забыть

Начать стоит с важного уточнения: у всех возбуждение происходит по-разному. Если одному мужчине нужны экстрим, свет и цвет (яркие краски), то другому, уставшему от внешнего шума и бесконечного потока людей и переговоров, важно расслабиться, почувствовать себя в тишине и безопасности. И только тогда партнёр сможет настроиться на возбуждение.

Однако вряд ли ярко-жёлтые стены с уточками будут пробуждать в людях животные инстинкты к размножению. Неоспоримый факт: тёмные и приглушенные тона больше склонны раскрыть потаённые желания и способности перебрать все "50 оттенков серого". Обстановка в спальне должна быть комфортной во всех отношениях, поэтому сексолог и психолог Александра Миллер советует обратить внимание на следующие факторы и постараться их избежать.

Неприятные запахи и температура

Что в комнате не только портит обстановку, но и отталкивает от интима? Неприятные запахи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

В помещении должно приятно пахнуть или как минимум должен быть чистый воздух без посторонних запахов. "Температура в комнате тоже играет немаловажную роль. Если вам будет жарко и реки пота будут стекать по телу, вряд ли это располагает к шикарному сексу", — дополняет эксперт.

Отсутствие комфорта и безопасности

Конечно, лучше, чтобы не было рядом детей, родителей или кого бы то ни было ещё. Отсутствие удобной обстановки в виде соседей за стенкой или плохой шумоизоляции тоже не всегда является останавливающим фактором, зачастую любителей экстрима это даже заводит.

Желательно заменить все скрипучие кровати и диваны — эти звуки очень отвлекут вас от приятного времяпрепровождения. Александра Миллер Сексолог, психолог

Вещи бывших партнёров

Подарки или забытые вещи от прошлых любовников отбивают желание заняться любовью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Бельё или какие-то косметические средства вашей бывшей подружки могут не только потушить костёр любви, но и довести до скандала.

А вот секс в комнате с зеркальным потолком или перед огромным зеркалом, со слов эксперта, может разбудить ваше воображение и создаст иллюзию масштабности мероприятия. "Для тех, кто любит эксперименты", — рассказывает сексолог и психолог Александра Миллер.

Если интим происходит в помещении, которое оформлено из натуральных пород деревьев или где присутствуют камни и настоящие растения, то обстановка однозначно вернёт любовников к первозданным инстинктам и наполнит их мощной энергией.

Как правильно обставить спальню, чтобы в ней никогда не умирала страсть: дополните дизайн натуральными породами деревьев, камнями, растениями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Александра Миллер советует создавать как можно больше располагающей атмосферы в доме и превращать близость не в долг перед второй половиной, а в некую игру и постоянный флирт. Тогда об угасании страсти и речи быть не может.

Не забывайте, секс — это животный инстинкт, не нужно его планировать у себя в рабочем графике. Александра Миллер Сексолог, психолог