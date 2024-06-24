Из секс-символа в деды: Стальной пресс Киркорова расплылся спустя всего год

Филипп Киркоров — самопровозглашенный король российской эстрады. Мужчине уже почти 60, но в погоне за любовью молоденьких девушек, артисту то и дело приходится обращаться за помощью к косметологам и пластическим хирургам, чтобы выглядеть молодо и привлекательно.

Около года назад Киркоров полностью преобразился: сделал стальной пресс, упругие ягодицы, избавился от лишнего жира под кожей, подтянул лицо и вообще стал выглядеть как своя молодая копия из ссср. Однако, как говорила уже не одна звезда, добившаяся идеального тела с помощью пластических операций, если не поддерживать форму, то ты по толстеешь обратно.

Как после операции выглядел пресс Киркорова. Сделал ему тело знаменитый хирург Тимур Хайдаров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Филипп киркоров тогда признался, что ненавидит заниматься спортом и поддерживает новое тело в форме с помощью сложного аппарата, который с через датчики посылает ток и заставляет определенные мышцы сокращаться и тем самым твит в тонусе. В том числе так Бедросович держал свой новый пресс в сексуальном виде.

Но в недавней рекламе, где Филипп Киркоров снялся в тонком лонгсливе, поклонники заметили, что… вместо пресса снова появилось пузико. Да, колики на месте, их так же видно, но через ткань кофты выпирает и вполне мягкие животик поп-короля.

Как пресс Киркорова выглядит сегодня: не осталось и следа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

И теперь все антифанаты начали шутить, что, мол, сколько под нож хирурга не ложись, но возраст возьмет свое. Как и появляются последствия неправильного образа жизни и отсутствие регулярных физических занятий.