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23 июня, 19:25

Дима Билан отсудил 116 тысяч рублей у продавца старых пиратских дисков с песнями

Билан отсудил 116 тысяч за контрафактный диск со своей песней

Дима Билан. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Дима Билан. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Лейбл Димы Билана "Арчер мьюзик продакшнс" выиграл суд у предпринимателя, который занимался продажей контрафактных компакт-дисков с его песней в Краснодарском крае. Так, бэнгер "Молния" принёс певцу ещё 116 тысяч рублей. Об этом пишет SHOT.

Пиратский диск с песней Билана. Фото © Telegram / SHOT

Пиратский диск с песней Билана. Фото © Telegram / SHOT

Бизнесмен из Славянска-на-Кубани Дмитрий Чернокоз сдавал помещение в аренду магазину "Звукарик", где продавались компакт-диски. Потом в моду вошли флешки, и арендатор съехал, оставив лишь один стеллаж с болванками, на которых были записаны разные шлягеры 90-х и нулевых.

В 2021 году Чернокоз решил открыть в том же помещении магазин с кальянами, заодно распродав любителям антиквариата старые диски с песнями. Он и подумать не мог на тот момент, что уже в скором времени ему придётся отвалить Диме Билану за его трек "Молния" 116 тысяч. Один из представителей ООО "Арчер мьюзик продакшнс" провёл контрольную закупку в кальянном магазинчике.

В итоге на Чернокоза подали в суд за незаконное использование хита Билана. Процесс он проиграл, после чего его обязали выплатить 116 тысяч рублей в качестве компенсации.

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А ранее Сергей Жуков отсудил миллион рублей у бара с названием "Руки вверх". Артист прислал в иркутское заведение своих представителей, которые насчитали там в общей сложности пять вывесок с названием легендарной группы. За каждую такую они потребовали у владельца предприятия по 200 тысяч рублей.

Владимир Озеров
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