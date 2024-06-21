Топ-5 самых сексуальных футболистов Евро-2024: на кого приходят поглазеть болельщицы

Евро-2024 — это крупнейшее футбольное соревнование среди национальных сборных команд Европы, организуемое союзом европейских футбольных ассоциаций. Из года в год чемпионат привлекает внимание миллионов болельщиков и секси-болельщиц со всего мира. Турнир способствует развитию футбола в странах-участниках, помогает укреплению спортивных связей между нациями. Вот только не все ездят на матчи, чтобы посмотреть на игру. Прекрасные болельщицы, например, мечтают увидеть "тех самых красавцев" и тоже наладить с ними связи. Кто из футболистов в этом году уже успел получить статус секс-символа, расскажет Life.ru.

5 место. Сборная Германии: Марк-Андре тер Штеген

Марк-Андре тер Штеген на Евро-2024 очаровал болельщиц. Фото © ТАСС / Alejandro García

Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген на чемпионате ещё не успел отличиться особыми спортивными достижениями, зато сумел покорить сердца болельщиц. Высокий блондин с голубыми глазами — просто мечта любой девушки. Однако дамочкам придётся притормозить в желаниях: красавец женат, а любимая уже родила парню сына.

4 место. Сборная Нидерландов на Евро-2024: Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк имеет очень высокий рост и необычную внешность. Фото © ТАСС / MAURICE VAN STEEN

Вирджил ван Дейк является капитаном сборной Нидерландов и всегда привлекает внимание из-за необычной внешности. Кстати, рост у футболиста тоже впечатляющий — 195 см. Также у Вирджила красивая белоснежная улыбка и точёные скулы. В спортивной карьере он тоже не промах: Дейка включали в символическую сборную года по версии FIFA. Но, дамы, увы, и этот красавчик занят: жена и две дочки.

3 место. Италия на Евро-2024: Рикардо Калафьори

Рикардо Калафьори на Евро-2024 устроил настоящий разврат в прямом эфире со своей девушкой. Фото © ТАСС / Riccardo Calafiori

Почётное третье место занимает Италия, а точнее футболист её сборной — защитник Рикардо Калафьори. Молодой человек уже показал превосходную игру в матче против Албании. Рикардо 22 года, он не женат, но встречается с девушкой по имени Бенедетта. В интернете стало популярным видео с их совместного интервью, где возлюбленная футболиста в прямом эфире набросилась на него с поцелуями. Так что поклонницам стоит быть поаккуратнее: своего Рикардо Бенедетта точно никому не отдаст.

2 место. Сборная Франции: Ольвье Жиру

Оливье Жиру завершает карьеру на Евро-2024. Фото © ТАСС / Zuma

На втором месте нашего рейтинга самых сексуальных футболистов Евро-2024 Оливье Жиру. Спортсмен в сборной Франции далеко не новичок, он играет в национальной команде с 2011 года. Оливье уже рассказал, что планирует завершать карьеру и этот чемпионат будет для него последним.

Прекрасные голубые глаза и накаченный торс никого не оставляют равнодушными. Возможно, именно за это его жена Дженнифер когда-то простила красавчику измену с моделью Селией Кэй. Сейчас у пары уже четверо детей и разводиться они не собираются.

1 место. Сборная Англии на Евро-2024: Гарри Кейн

Гарри Кейн — самый сексуальный футболист Евро-2024, по версии Life.ru. Фото © ТАСС / Frederikke Jensen

А вот и первое место — Гарри Кейн! Капитан английской сборной очаровал уже ни одну болельщицу. Его серо-голубые глаза, добрая улыбка и светло-русые волосы так и притягивают взгляд. Вне футбольного поля Гарри тот ещё модник. Образы красавчика всегда идеально подобраны, а все вещи только от лучших брендов.

Однако поклонницам футболиста ничего не светит. Кейн очень уж любит свою семью. После каждого гола он целует безымянный палец, показывая, что благодарен за это супруге. Кстати, у Кейт и Гарри тоже четверо детей. Кажется, девочки, свободных футболистов днём с огнём не сыщешь!