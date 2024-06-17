На матче с Румынией было очень горячо — и всё из-за фанаток: фото с трибун Евро-2024

Одно из самых распространённых клише звучит так: футбол — мужской вид спорта и интересен только парням. Но в реальности дела обстоят иначе. На сегодняшний матч по футболу в рамках Евро-2024 в Германии на трибунах оказалось множество красавиц. И, вау, все они пришли посмотреть игру в мяч! Вы удивитесь ещё сильнее, когда мы вам покажем, какие фанатки футбола сегодня с трепетом болели за любимую сборную Румынии. Приготовьтесь, будет горячо.

Красивые румынские девушки на Евро-2024. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sarah_jsun

Мы знаем, что на нашей родине исторически живут самые красивые девушки и женщины. Но, кажется, у россиянок появились конкурентки — румынки. Дамочки, пришедшие на сегодняшний матч, оказались очень даже симпатичными. Сами посмотрите!

Сексуальные болельщицы на матче Румыния – Украина 17 июня. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sz.melanie, oana_tigau, ioana.nna

Девчонки отчаянно поддерживали любимых футболистов. И не зря: те разгромили сборную Украины "всухую" со счётом 3:0. Первый гол забил Николае Станчу из штрафной зоны. Второй мяч в ворота соперников на 53-й минуте матча забил Рэзван Марин. И третий, окончательно победный гол, оказался на 57-й минуте матча на счету Дениса Дрэгуша.

Румыния выиграла со счётом 3:0. И неудивительно — с такими фанатками! Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / addabaladda, alexandra_paduraru_ , andreea_stoia

Так что, парни, если хотите найти себе симпатичную девушку, которая будет разделять с вами любовь к футболу, то пора начинать знакомиться не в Интернете, а на матчах.

Самые сексуальные девушки Румынии собрались на матче 17 июня. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ana_maria.v.g, anndrestanciu