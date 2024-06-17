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17 июня, 15:46

Румыны на Евро-2024 вышли против украинцев с флагом ДНР и именем Путина на устах

Румыны скандировали с трибун "Путин!" во время матча с Украиной на Евро-2024

Флаг ДНР на матче сборной Румынии и Украины на Евро-2024 в Мюнхене. Обложка © X / olga_zovn

Флаг ДНР на матче сборной Румынии и Украины на Евро-2024 в Мюнхене. Обложка © X / olga_zovn

Вслед за сербскими болельщиками фанаты сборной Румынии по футболу решили добавить политической остроты матчам Евро-2024 в Мюнхене и начали скандировать с трибун фамилию российского президента Владимира Путина, а ещё принесли на матч флаг Донецкой Народной Республики, который вывесили у себя в фанатском секторе.

Таким нехитрым способом они решили позлить украинцев, против команды которой сегодня играла сборная Румынии. Видео со стадиона опубликованы в социальных сетях.

Румынские болельщики скандируют "Путин!" во время матча со сборной Украины на Евро-2024. Видео © X / koelnnemez

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как на трибунах румынские болельщики под бой барабанов кричат "Путин!", задирая таким образом украинскую половину стадиона. Однако этого румынам оказалось недостаточно, и они вывесили на всеобщее обозрение флаг ДНР. Матч, к слову, закончился разгромом для украинских футболистов — сборная Румынии победила на встрече со счётом 3:0.

Фанаты вывесили несколько российских триколоров на матче сборных Англии и Сербии
Фанаты вывесили несколько российских триколоров на матче сборных Англии и Сербии

Напомним, что сегодня УЕФА приняла решение о запрете проноса флагов РФ на матч Украины и Румынии в рамках турнира Евро-2024. Предполагалось, что охрана будет изымать триколоры у посетителей при входе, а если кто-то всё же сможет пронести полотно и вывесить его, то сотрудники снимут флаг с трибун. А ещё мы показывали, как болельщики сборной Сербии скандируют "Владимир Путин!" на улицах города Гельзенкирхена перед встречей со сборной Англии.

Юрий Лысенко
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