Румыны на Евро-2024 вышли против украинцев с флагом ДНР и именем Путина на устах
Румыны скандировали с трибун "Путин!" во время матча с Украиной на Евро-2024
Флаг ДНР на матче сборной Румынии и Украины на Евро-2024 в Мюнхене. Обложка © X / olga_zovn
Вслед за сербскими болельщиками фанаты сборной Румынии по футболу решили добавить политической остроты матчам Евро-2024 в Мюнхене и начали скандировать с трибун фамилию российского президента Владимира Путина, а ещё принесли на матч флаг Донецкой Народной Республики, который вывесили у себя в фанатском секторе.
Таким нехитрым способом они решили позлить украинцев, против команды которой сегодня играла сборная Румынии. Видео со стадиона опубликованы в социальных сетях.
Румынские болельщики скандируют "Путин!" во время матча со сборной Украины на Евро-2024. Видео © X / koelnnemez
На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как на трибунах румынские болельщики под бой барабанов кричат "Путин!", задирая таким образом украинскую половину стадиона. Однако этого румынам оказалось недостаточно, и они вывесили на всеобщее обозрение флаг ДНР. Матч, к слову, закончился разгромом для украинских футболистов — сборная Румынии победила на встрече со счётом 3:0.
Напомним, что сегодня УЕФА приняла решение о запрете проноса флагов РФ на матч Украины и Румынии в рамках турнира Евро-2024. Предполагалось, что охрана будет изымать триколоры у посетителей при входе, а если кто-то всё же сможет пронести полотно и вывесить его, то сотрудники снимут флаг с трибун. А ещё мы показывали, как болельщики сборной Сербии скандируют "Владимир Путин!" на улицах города Гельзенкирхена перед встречей со сборной Англии.