Румыны на Евро-2024 вышли против украинцев с флагом ДНР и именем Путина на устах

Вслед за сербскими болельщиками фанаты сборной Румынии по футболу решили добавить политической остроты матчам Евро-2024 в Мюнхене и начали скандировать с трибун фамилию российского президента Владимира Путина, а ещё принесли на матч флаг Донецкой Народной Республики, который вывесили у себя в фанатском секторе.

Таким нехитрым способом они решили позлить украинцев, против команды которой сегодня играла сборная Румынии. Видео со стадиона опубликованы в социальных сетях.

Румынские болельщики скандируют "Путин!" во время матча со сборной Украины на Евро-2024. Видео © X / koelnnemez