Фанаты вывесили несколько российских триколоров на матче сборных Англии и Сербии

Сразу несколько российских флагов были замечены на трибунах во время матча сборных Англии и Сербии в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла 16 июня на стадионе в немецком Гельзенкирхене и завершилась победой "трёх львов" со счётом 1:0.