Фанаты вывесили несколько российских триколоров на матче сборных Англии и Сербии
Российский триколор рядом с сербским на матче Евро-2024. Обложка © Telegram / РПЛ | Российская Премьер-Лига
Сразу несколько российских флагов были замечены на трибунах во время матча сборных Англии и Сербии в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла 16 июня на стадионе в немецком Гельзенкирхене и завершилась победой "трёх львов" со счётом 1:0.
Российский триколор рядом с сербским на матче Евро-2024. Фото © Telegram / Срочный спорт | Sport24
Один из вывешенных фанатами флагов РФ содержал также изображение герба, а на двух других красовались надписи "Йошкар-Ола" и "Белгород". Компанию им составили сербские красно-сине-белые триколоры.
Напомним, что впервые триколор мелькнул на открытии Евро-2024, который стартовал с матча сборных Германии и Шотландии. Его вывесил футбольный фанат из Белгорода, пообещавший повторять эту акцию и далее.