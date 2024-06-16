"Ещё и в ушанке": Белгородец пообещал вновь вывесить российский триколор на Евро-2024

Житель Белгорода, который вывесил российский флаг на матче сборных Германии и Шотландии в рамках открытия чемпионата Европы по футболу, пообещал повторить патриотическую акцию на следующих играх. Об этом фанат рассказал корреспонденту Sport24.

Россиянин признался, что был вынужден проделать долгий путь для посещения ФРГ. Прежде чем попасть в Мюнхен, белгородец транзитом побывал в Воронеже, Сочи, Ереване и даже Риме.