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16 июня, 05:18

"Ещё и в ушанке": Белгородец пообещал вновь вывесить российский триколор на Евро-2024

Вывесивший флаг России на открытии Евро-2024 белгородец пообещал повторить акцию

Флаг России на открытии Евро-2024 в Германии. Обложка © VK / Живу футболом. Евро-2024

Флаг России на открытии Евро-2024 в Германии. Обложка © VK / Живу футболом. Евро-2024

Житель Белгорода, который вывесил российский флаг на матче сборных Германии и Шотландии в рамках открытия чемпионата Европы по футболу, пообещал повторить патриотическую акцию на следующих играх. Об этом фанат рассказал корреспонденту Sport24.

Россиянин признался, что был вынужден проделать долгий путь для посещения ФРГ. Прежде чем попасть в Мюнхен, белгородец транзитом побывал в Воронеже, Сочи, Ереване и даже Риме.

"Поддерживать на Евро буду сербов — наших родственных товарищей. В воскресенье идём на их матч с англичанами. Флаг, конечно, захвачу с собой. И да, я там ещё в ушанке буду!" — пообещал собеседник издания.

Фанаты вывесили флаги РФ с надписью "Белгород" на открытии Евро-2024 в Германии
Фанаты вывесили флаги РФ с надписью "Белгород" на открытии Евро-2024 в Германии

Евро-2024 стартовал 14 июня в Мюнхене с матча сборных ФРГ и Шотландии. Немецкие спортсмены входят в число главных фаворитов в чемпионате, а вот украинской команде предрекают неудачу.

Илья Пушкарев
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