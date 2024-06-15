"Испанцы могут преподнести сюрприз": Экс-тренер "Зенита" сделал прогноз об итогах Евро-2024 Эксперт Рапопорт назвал ФРГ и Испанию потенциальными лидерами на Евро-2024 15 июня, 19:10 Стартовал чемпионат Европы. Обложка © ТАСС / АР

На стартовавшем Евро-2024 до шести футбольных команд имеют одинаковые возможности побороться за лидерство, среди них наиболее высоки шансы у немцев и испанцев. Об этом 360.ru рассказал экс главный тренер и спортивный директор "Зенита" Борис Рапопорт.

"Хотя и Франция, и Португалия, естественно, я сказал, Испания, Германия — это всё сборные, которые могут выиграть. <…> Я прогнозист не идеальный, конечно, но мне кажется, что испанцы могут преподнести сюрприз", — отметил он.

По его мнению, сборная Германии явно усилилась после возвращения в строй полузащитника Тони Крооса, которого можно смело назвать серьёзным и классным игроком. Рапопорт уверен, что для немцев это отличное подспорье, ведь футболист силён на поле. По его убеждению, основная битва за кубок развернётся как раз между ФРГ и Испанией.

Эксперт добавил, что есть на Евро-2024 и команды, для которых попадание на турнир уже стало огромным успехом. А вот неожиданные неудачи у лидеров, в том числе невозможность выйти из группы, могут стать сродни провалу, заключил он.

Напомним, сборная России по футболу лишена права участвовать в международных турнирах. Чемпионат Европы стартовал 14 июня и завершится через месяц. Первыми провели игру команды ФРГ и Шотландии, она завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. Неожиданным моментом матча стало то, что несколько фанатов вывесили на трибунах российские флаги, на одном их которых было написано "Белгород".

Авторы Татьяна Миссуми