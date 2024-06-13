"Забота об экологии": СМИ узнали о "преданности" сборной Германии по футболу бутылкам с ЧМ-2018 в РФ

Сборная Германии по футболу до сих пор пользуется бутылками, которые ей выдали на чемпионате мира 2018 года в России. На эту интересную деталь обратили внимание журналисты немецкой газеты Bild.

Бутылки, которые сборная Германии по футболу получила в России на ЧМ-2018 и использует до сих пор. Фото © Telegram / Bild на русском

Издание опубликовало фото с одной из недавних тренировок футболистов на базе в баварском Херцогенаурахе. Сейчас немецкие спортсмены готовятся там к встрече со сборной Шотландии в рамках чемпионата Европы по футболу, который начнётся в пятницу, 14 июня, в Германии. И всё бы ничего, если бы не фирменные синие бутылки шестилетней давности, из которых футболисты ФРГ пьют воду. Имена игроков написаны на них чёрным маркером. В Немецком футбольном союзе (DFB) заявили, что это связано с "заботой об экологии".

"Из соображений устойчивого развития национальная сборная уже около года использует многоразовые бутылки с предыдущих турниров вместо одноразовых. В начале [нового] турнира их заменят официальные бутылки для воды от Евро-2024", — заверили там.

В организации уточнили, что такие бутылки использовались в недавних товарищеских матчах сборной ФРГ против Украины и Греции и в июне 2022 года на игре с национальной командой Италии.