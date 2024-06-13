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13 июня, 14:53

"Забота об экологии": СМИ узнали о "преданности" сборной Германии по футболу бутылкам с ЧМ-2018 в РФ

Bild: Сборная ФРГ по футболу пользуется бутылками, выданными ей на ЧМ-2018 в РФ

Бутылки, которые сборная Германии по футболу получила в России на ЧМ-2018 и использует до сих пор. Обложка © Telegram / Bild на русском

Бутылки, которые сборная Германии по футболу получила в России на ЧМ-2018 и использует до сих пор. Обложка © Telegram / Bild на русском

Сборная Германии по футболу до сих пор пользуется бутылками, которые ей выдали на чемпионате мира 2018 года в России. На эту интересную деталь обратили внимание журналисты немецкой газеты Bild.

Бутылки, которые сборная Германии по футболу получила в России на ЧМ-2018 и использует до сих пор. Фото © Telegram / Bild на русском

Бутылки, которые сборная Германии по футболу получила в России на ЧМ-2018 и использует до сих пор. Фото © Telegram / Bild на русском

Издание опубликовало фото с одной из недавних тренировок футболистов на базе в баварском Херцогенаурахе. Сейчас немецкие спортсмены готовятся там к встрече со сборной Шотландии в рамках чемпионата Европы по футболу, который начнётся в пятницу, 14 июня, в Германии. И всё бы ничего, если бы не фирменные синие бутылки шестилетней давности, из которых футболисты ФРГ пьют воду. Имена игроков написаны на них чёрным маркером. В Немецком футбольном союзе (DFB) заявили, что это связано с "заботой об экологии".

"Из соображений устойчивого развития национальная сборная уже около года использует многоразовые бутылки с предыдущих турниров вместо одноразовых. В начале [нового] турнира их заменят официальные бутылки для воды от Евро-2024", — заверили там.

В организации уточнили, что такие бутылки использовались в недавних товарищеских матчах сборной ФРГ против Украины и Греции и в июне 2022 года на игре с национальной командой Италии.

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Ранее Life.ru писал, что Adidas в срочном порядке отозвал из продажи футболки сборной Германии с номером 44. Всё из-за того, что шрифты четвёрок оказались похожи на символику немецкой фашистской дивизии СС.

Никита Осипов
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