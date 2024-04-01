Компания Adidas в срочном порядке отозвала из продажи футболки сборной Германии с номером 44. Всё из-за того, что шрифты четвёрок оказались похожи на символику немецкой фашистской дивизии СС. По крайней мере ранее на это активно жаловались пользователи соцсетей.

Adidas срочно отозвал из продажи футболку сборной Германии с "фашистской" символикой. Скриншот © Adidas.de

В Немецком футбольном союзе (DFB) уже объявили, что ни один игрок сборной не будет носить номер 44, поскольку на чемпионате Европы все игроки, выступающие за ФРГ, носят номера от 1 до 23. Представитель Adidas Оливер Брюгген в беседе с газетой Bild пояснил, что компания не собиралась продвигать вызывающие разногласия взгляды. По его словам, в ближайшее время все футболки с номером 44 будут заблокированы на онлайн-площадках.

"Любые попытки продвигать сеющие разногласия или нетерпимость мнения не являются частью ценностей нашего бренда. Мы решительно отвергаем любые предположения о том, что компания поступила так преднамеренно", — добавил Брюгген в разговоре с журналистами.

Стоит отметить, что с 2026 года сборную Германии по футболу впервые будет одевать не Adidas. Национальная команда ФРГ перешла к американской компании Nike.