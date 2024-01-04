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3 января, 21:21

В УЕФА разрешили российским журналистам аккредитовываться на Евро-2024

Журналисты всех стран, в том числе и России, могут подать заявку на аккредитацию на чемпионат Европы по футболу 2024 года, который пройдёт в Германии. Об этом сообщили в УЕФА.

"Все желающие смогут запросить аккредитацию и бронирование мест для СМИ на Евро-2024", — приводит ответ Союза европейских футбольных ассоциаций ТАСС.

Там отметили, что предполагаемые даты открытия и закрытия медиапортала для аккредитации — с 10:00 мск 15 января до 16:00 мск 18 апреля.

В Германии прошла жеребьёвка финальной стадии футбольного Евро 2024 года
В Германии прошла жеребьёвка финальной стадии футбольного Евро 2024 года

Напомним, Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля в десяти городах. Ранее стали известны пары сборных в стыковых матчах за путёвку в финальную часть турнира.

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uefa.com/euro2024

Артур Лапсаков
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