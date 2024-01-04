В УЕФА разрешили российским журналистам аккредитовываться на Евро-2024
Журналисты всех стран, в том числе и России, могут подать заявку на аккредитацию на чемпионат Европы по футболу 2024 года, который пройдёт в Германии. Об этом сообщили в УЕФА.
"Все желающие смогут запросить аккредитацию и бронирование мест для СМИ на Евро-2024", — приводит ответ Союза европейских футбольных ассоциаций ТАСС.
Там отметили, что предполагаемые даты открытия и закрытия медиапортала для аккредитации — с 10:00 мск 15 января до 16:00 мск 18 апреля.
Напомним, Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля в десяти городах. Ранее стали известны пары сборных в стыковых матчах за путёвку в финальную часть турнира.