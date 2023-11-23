Стали известны пары сборных в стыковых матчах за путёвку в финальную часть Евро-2024

Сегодня в пригороде Женевы Ньоне в Швейцарии прошли жеребьёвки стыковых матчей, по итогам которых будут определены трое оставшихся участников финального этапа Евро-2024. 12 сборных были поделены на три пути, победитель в каждом из которых завоюет себе путёвку в Германию на чемпионат Европы.

В полуфинале пути А будут участвовать пары Польша – Эстония и Уэльс – Финляндия. Финал будет проходить на домашнем поле победителя встречи между валлийцами и финнами.

В полуфинале пути В Босния встретится с Украиной, а Израиль — с Исландией. Финальный матч пути будет сыгран на поле победителя матча боснийцев против украинцев.

В пути С сыграют пары Грузия – Люксембург и Греция – Казахстан. Финал пройдёт дома у победителя первой пары.

Стыковые матчи будут играться в марте 2024 года. Полуфиналы назначены на 21 марта, а финалы — на 26-е.